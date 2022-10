Kan Ilano binnenkort weer onbezorgd spelen thuis? In de vierde aflevering van 'Extreme Makeover Vlaanderen' trekt James met zijn team naar zee. In De Panne maken ze kennis met het gezin van Gwenny en Koen.

Ze hebben twee kinderen, Amilou en Ilano. Die laatste heeft een huidziekte waardoor elk contact met ​ UV-licht schade toebrengt. De medische kosten voor het gezin lopen hoog op waardoor er weinig overblijft om de woning aangepast te verbouwen.

Ilano is een maankind: hij verdraagt geen UV-licht. Daardoor kan elk contact met zonlicht voor onherstelbare huidschade zorgen en is ook de kans op kanker extreem hoog. De impact op het leven van Gwenny en Koen is groot. Ilano kan niet buiten komen zonder helemaal ingesmeerd te zijn met dure zalven en zonder een helm die maar liefst 1500 euro kost. Een helm die na tien reinigingen ook steeds moet vervangen worden. Het ziekenfonds betaalt bovendien niets terug van deze kosten. ​ Maar ook binnen loopt Ilano een risico als hij te dicht bij een raam komt dat UV-licht doorlaat. De constante zorgen wegen enorm op het gezin.

Daarom besluit oma Christine hen in te schrijven voor Extreme 'Makeover Vlaanderen': 'We zien even door het bos de bomen niet meer. Ik wil ook weer liefde in het gezin steken.'

Terecht, want van quality time tussen Gwenny en Koen is bijna geen sprake meer.

De ontvangst door de vrienden en familie in De Panne is hartelijk. Het lijkt wel de intrede van Sinterklaas, vindt James. Niet alleen de burgemeester, maar ook jeugdvriend Dries staat James en co op te wachten:

'Hopelijk kan de stress thuis eens wegvallen en kunnen we hier samen een plek creëren waar ze in alle veiligheid weer samen kunnen spelen', klinkt het bij hem.

Interieur designer Anneke Crauwels: 'Een veilige thuishaven was topprioriteit. We voelden een enorme zorg binnen het huis, alleen de zorg vóór het huis ontbrak nog. ​ Om het gezin terug meer vrijheid te bieden focusten we ons op meer open- en luchtigheid doorheen de woning. Een plek waar heel het gezin vrij kan leven, met een onbezonnen gevoel.'

Ontwerper Tom Callebaut: 'Bij gratie van het licht ontstaat er ruimte. Ook het integreren van de buitenruimte bij het nadenken over het interieur is zo belangrijk. Maar hier was het UV-licht vijand nummer één en was onbezorgd buiten zitten onmogelijk. Hier hebben we de woning binnenste buiten moeten keren: het huis is nu zelf de plek geworden om op reis te gaan, met je vriendjes in het zand te spelen of om weg te dromen op de schommel.'

Tijdens de verbouwingen steken er verschillende obstakels de kop op. Zullen de kamers wel volledig UV-vrij zijn? Kan Ilano na al die jaren eindelijk eens onbezorgd spelen thuis? En hoe zal het 207 kilo wegende bad boven raken?

'Extreme Makeover Vlaanderen', zaterdag 22 oktober om 20.15 uur op Play4 en GoPlay.