Kamal Kharmach en William Boeva versus Bieke Ilegems en Erik Goossens in 'Snackmasters Kerst'

Donderdag 23 december nemen Kamal Kharmach en William Boeva, en Bieke Ilegems en Erik Goossens het tegen elkaar op om een snack zo perfect mogelijk na te maken. Erik heeft slechte herinneringen aan zijn laatste wedstrijd tegen Kamal: in 2018 moest hij het onderspit delven in 'Boxing Stars'. Gelukkig verloopt 'Snackmasters Kerst' iets minder fysiek.

Deze week schotelen Koen Wauters en Ruth Beeckmans de duo’s een essentieel onderdeel van elke Vlaamse kersttafel voor: de dennenappel kroketjes. De honger om te winnen is bij de duo’s sowieso aanwezig en Erik heeft alvast zijn strategie uitgedokterd: 'Bieke kookt, ik kijk en ik corrigeer waar ik denk dat ze in de fout gaat.' William en Kamal nemen het anders aan: als hulplijn bellen ze naar Roger van Damme.

Wanneer Koen gaat kijken naar de vorderingen van Bieke en Erik, bakken ze ter demonstratie hun eerste probeersels in het frituurvet. Om dan tot een verrassende vaststelling te komen: 'Oei! Das weg! Patat verdwijnt dus!' klinkt het vol ongeloof. En na het wegsmelten van hun baksels, krijgen ze iets later met een ander probleem te maken: ontploffende kroketten! Tja, er is duidelijk nog veel werk aan de winkel.

De twee comedians zien de opdracht ondertussen helemaal zitten en dromen al van hun eigen frituur. De naam hebben ze ook al: ‘Club Vet’. Kamal ontpopt zich tot een rasechte friturist en William offert zich op om alles te proeven. Ook daar is het tijd voor de eerste probeersels en Kamal dekt zich alvast in: 'Ik heb mij niet gefocust op de inhoud, alleen op het uiterlijk. Zo heb ik ook mijn vrouw leren kennen', lacht hij. Na heel wat mislukte pogingen, komt hij plots tot een verrassende ontdekking: 'Nu zie ik het: een aardappel is geel! Dat is exàct dezelfde kleur als de originele! Er is volgens mij geen beslag.' En laat dat nu net iets zijn dat ook Ruth in de fabriek van Ranst ontdekt.

Ondertussen boeken Bieke en Erik vooruitgang: hun kroketten verdwijnen niet meer in het frituurvet maar helemaal goed zit het nog niet. En de tijd dringt…

Het moment van de waarheid breekt aan: tijd voor de cook off. En dan komt Koen met een extra stressfactor op de proppen: de duo’s krijgen slechts 1 uur om 4 kroketjes te maken. Wie wordt het tweede finalistenduo? De winnaars nemen het volgende week op tegen Sam Gooris en Sergio Quisquater in de ultieme finale van 'Snackmasters Kerst'.

'Snackmasters Kerst', donderdag 23 december om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.