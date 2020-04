Kürt Rogiers krijgt gastrol in het bouwwerk van Andreas en Arno

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'LEGO MASTERS' leeft! Zowel jong als ouder duiken massaal voor het scherm om zich te verwonderen aan de creativiteit van de kandidaten en de kleurenpracht van de bouwwerken.

847.261 kijkers, goed voor een marktaandeel van 35,7% (VVA 18-54; live +4) zagen hoe het Vlaams-Nederlandse duo Eric en Jaco de wedstrijd moest verlaten. Op de jongere doelgroep VVA 18-44 scoorde de tweede aflevering zelfs 45,4%. Ook de home challenges die Kürt Rogiers na elke aflevering in het leven roept, zijn een enorm succes. Op anderhalve week tijd stuurden maar liefst meer dan 11.000 mensen, jong en oud, hun bouwwerk in via Instagram onder #wijzijnLEGOmasters. Het is duidelijk: 'LEGO MASTERS' is welgekomen ontspanning voor zowel ouders als kinderen in deze coronatijden.

In de derde aflevering op zaterdag 25 april krijgen de teams niet één, maar twee opdrachten voor hun kiezen. Met veel fantasie en creativiteit moeten de zeven duo’s een half voorwerp weer 'heel' maken. Niet elk team is even blij met het object dat ze toegewezen krijgen door Jan en Lola, het winnende team van vorige week. Zo bijvoorbeeld de 40-jarige Vlaming Bjorn die een tuinkabouter voorgeschoteld krijgt, maar bang is voor die schepsels.

Bij de goedlachse Lola vlot het niet vandaag en daar heeft haar gezondheid iets mee te maken. 'Soms doet m’n hoofd het gewoon niet en ervaar ik mist vanbinnen. Dat heeft niets met 'LEGO MASTERS' te maken, maar wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de chemo die ik kreeg toen ik borstkanker had. Een vervelende nasleep.' De Nederlandse host Ruben Nicolai polst of hij haar ergens mee kan helpen en Lola heeft inderdaad een verzoekje. Waar de lieve presentatoren al niet goed voor zijn. Kürt Rogiers krijgt ook een extra rol toebedeeld: een gastrol in het bouwwerk van het verliefde koppel Andreas en Arno.

Bij de tweede opdracht wordt niet een voorwerp, maar het team zelf gehalveerd. Een moeilijke klus voor sommige deelnemers, die de hulp van hun teamgenoot eigenlijk heel hard nodig hebben.

Al meer dan 11.000 deelnames aan Home Challenges

Wat te doen in deze corona-tijden buiten 'LEGO MASTERS' kijken? Mee bouwen natuurlijk! Elke week kondigt Kürt Rogiers een nieuwe home challenge aan en op anderhalve week tijd liepen maar liefst meer dan 11.000 foto’s en video’s binnen van vlijtige Lego Masters thuis.

Op zaterdag 25 april wordt de derde thuisopdracht aangekondigd, waarna iedereen die meedoet opgeroepen wordt om een leuke foto of video van zijn creatie te delen op Instagram met #wijzijnLEGOmasters.

'LEGO® MASTERS', zaterdag 25 april om 20.20 uur bij VTM.