Jury laat de badkamer van Iman & Mo onderlopen in 'Huis Gemaakt'

Liters zweet, lekkende leidingen en een jury die niemand spaart. De deadline is verstreken en juryleden Bart, Béa en Cerina staan klaar om elke vierkante centimeter van de verbouwde badkamers uit 'Huis Gemaakt' nauwkeurig te beoordelen.

De spanning is te snijden, want ook deze keer zijn er punten te verdienen. En wie hoog mikt, moet presteren. Maar hoeveel is schoonheid waard als de technieken niet meewerken?

In Lummen is Bart meteen onder de indruk van de sfeer in de badkamer van Iman & Mo. 'Ze hebben mooie dingen gekozen: mooie tegels, mooi glas, de koperen kranen.' Maar Cerina kijkt verder dan het plaatje. 'Werken die kranen ook écht?', vraagt ze zich af. Wanneer ze eraan draaien, loopt plots het hele badkamermeubel vol water. 'De kast zit helemaal vol! Het water komt niet uit de douchekraan maar spuit in de kast!', klinkt het. Waarop een streng oordeel volgt: 'Met schoonheid alleen kom je er niet hé…'

​ ​ ​ ​ ​

Voor de duo’s bleken de badkamers een ware nachtmerrie. Stress, fouten, onafgewerkte details en technische missers duiken overal op. Wie zal er uiteindelijk de meeste punten scoren? En veel tijd om op adem te komen is er niet, want de volgende uitdaging staat al voor de deur: de keuken en eetruimte. Met amper twee weekends op de klok wordt het weer een race tegen de tijd.

'Huis Gemaakt', donderdag 24 april om 20.40 uur op VTM.