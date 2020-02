Julie Van den Steen trotseert haar grootste angst in 'BEAT VTM'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op maandag 10 februari houdt kijkend Vlaanderen z'n adem in voor het spannende duel tussen onbekende Vlaming Sara (26, Deinze) en Julie Van den Steen. Julie en Sara doen dat ook letterlijk, want zij bijten zich in 'BEAT VTM'vast in het apneuduiken, diepzeeduiken zonder zuurstoffles.

Een duel waarbij ze tot zo’n 30 meter onder de zeespiegel moeten duiken en Julie geconfronteerd wordt met haar grootste angsten.

'Ik ben bang van diepte, van alles wat onder water zit en van vieze beesten. Het finale duel vindt plaats in open zee. In mijn hoofd is het daar troebel, donker en ga ik dingen voelen die me super bang gaan maken. Dit is erger dan eender welk examen dat ik ooit in mijn leven heb gedaan', klinkt het vlak voor Julie doodsbang het water in moet.

Apneuduiken wordt bovendien een uitdaging die niet zonder gevaar is. 'Je kan flauwvallen onder water, met mogelijks fatale gevolgen', klinkt het bij experts. Daarom worden de dames begeleid door geroutineerde duikcoaches. Sara gaat letterlijk en figuurlijk in zee met Inge Verbruggen, die maar liefst 18 nationale records in het apneuduiken op haar naam heeft staan. Julie’s coach Kristof Coenen leerde apneuduiken in Egypte en trainde eerder al Matthias Schoenaerts voor de opnames van de film Koersk.

Sara en Julie proberen eerst de basis van het apneuduiken onder de knie te krijgen: controle krijgen over de ademhaling en het klaren van de oren. Maar zelfs dat blijkt geen eenvoudige opdracht. De ultieme finale wordt uitgevochten in open zee en dat houdt extra risico’s in… Tijdens haar eerste momenten in zee slaat bij Julie plots de paniek toe. Wie geraakt het diepst zonder zuurstof? Haalt Sara het eerst punt voor team Vlaanderen binnen of brengt Julie de stand voor haar team op 0-3?

Julie en Sara blikken terug in 'BEAT VTM TALKS' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met BEAT VTM TALKS, dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM TALKS' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Julie Van den Steen en Sara nestelen zich naast elkaar in de derde online aflevering. 'BEAT VTM TALKS' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

'BEAT VTM', maandag 10 februari om 20.35 uur op VTM.