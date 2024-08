Joris Hessels ontvangt Imke Courtois in 'Café Congé'

Vanaf maandag 19 augustus opent Joris Hessel deze week de deuren van Café Congé, waar hij een reeks zomerse gasten verwelkomt in de studio van Play Zuid.

Elke uitzending staat één gast centraal.

Joris Hessels: 'Het is lang geleden dat ik nog zo vol vlinders aan iets ga beginnen als nu aan het begin van mijn week 'Café Congé'… Het is fijne kans om mij te smijten in een volledig onbekende wereld en ik ga ervoor zorgen dat het een speeltuin wordt waar het fijn naar te kijken is. ik mag 20 mensen inviteren in mijn circus wat een cadeau. Laat maar komen!'

Deze week schuiven ook Stephanie d'Hose, Victor Verhulst, Tom De Cock, Regula Ysewijn, Kobe Desramaults, Emma Bale, Kawtar Ehlaloush en andere boeiende gasten aan, met elk hun eigen spraakmakend, emotioneel of inspirerend verhaal met zomerse insteek.

'Café Congé' is er telkens van maandag t/m donderdag, vanaf 20.00 uur op Play4 en GoPlay.