Joris Hessels ontmoet in 'Gentbrugge' zijn nieuwe dorpsgenoten

Foto: Canvas - © VRT/De chinezen 2020

'Gentbrugge' is een poëtische human interest-reeks waarin Joris Hessels ('Radio Gaga', 'De Weekenden') zich probeert te integreren in zijn nieuwe woonplaats.

Begin juli 2019 verhuisde Joris met zijn nieuw samengesteld gezin naar Gentbrugge, een deelgemeente van Gent, begrensd door de Schelde en het viaduct van de E17. Er rijden treinen en trams, er zijn stadsparken en volkstuintjes, en je vindt er een mix van rijhuizen, koterijen, fermettes, Vlaamse villa’s en kleine kastelen.

De voorbije zes maanden ging Joris er op ontdekkingstocht. Hij bracht de kinderen naar school, deed boodschappen, speelde petanque, wandelde in het park of rustte uit op een bankje bij de Schelde. En ondertussen ontmoette hij zijn dorpsgenoten. Hij luisterde naar hen, probeerde hen te leren kennen en vergezelde hen tijdens een stukje van hun dagelijkse leven. Om hen vervolgens opnieuw en opnieuw tegen te komen.

Vaak gebeurde dat te voet, maar meestal met de fiets, de ideale manier om mensen te ontmoeten. Of zittend op een bankje in het midden van een dorpsplein, om het verhaal van de afgelopen maanden uitgebreid te vertellen aan de toevallige passanten.

Zo kreeg hij voeling met het sociale weefsel in zijn dorp, dat hij met veel enthousiasme omhelst.

Gentbrugge is de persoonlijke expeditie van Joris Hessels naar de eigen, nabijgelegen 'nieuwe wereld'. Het is escapisme op microschaal, waarbij Joris Hessels op een verbindende manier een beeld van Vlaanderen schetst, maar dan in het klein.

Dominique Pauwels componeerde muziek op maat van de verschillende episodes van 'Gentbrugge'. De terugkerende en variërende thema’s in zijn muziek weerspiegelen het dagelijkse routineuze, maar tegelijkertijd ook het speelse en herkenbare van het dorpsleven. Dominique Pauwels schreef in het verleden ook muziek voor fictiereeksen als 'De Parelvissers', 'Het Eiland' en 'De Ronde', en voor tv-programma's als 'Man Bijt Hond', 'De Slimste Mens', 'De Pappenheimers' en 'De Mol'.

De tv-reeks bestaat uit vijf afleveringen. In elke aflevering maken Joris en de Canvas-kijkers kennis met een vijftal (nieuwe) dorpsgenoten.

Aflevering 1

Giesela is de buurvrouw van Joris; zij houdt nauwgezet in ‘t oog wat er in hun straat gebeurt.

Bernard heeft een vreemde duojob, hij combineert zijn bakkerij met een brocanterie, op dezelfde vierkante meter.

'Ja', 'Nee', en 'Amai' zijn de weinige woorden waarmee de goedlachse Laurent zich kan uitdrukken sinds hij enkele jaren geleden een beroerte kreeg.

Nancy runt een huishouden van zeven kinderen, bovendien is zij ook nog eens vroedvrouw.

Ronald, steevast met rode voorschort, is op en top Gentbruggenaar: hij kent iedereen, en iedereen kent hem.

En Edna is net als Joris een nieuwkomer: zij is een vluchtelinge uit Liberia, sinds korte tijd woont ze met naar man en zoontje in Gentbrugge.

Aflevering 2

Net nu Joris in Gentbrugge is komen wonen, ontmoet hij Michel die er binnenkort wegtrekt; alles staat in dozen, ook zijn 77 handdoeken en bijpassende washandjes.

Walter bouwde in zijn achtertuin een gigantische oefenzaal voor Oosterse vechtkunsten, op de gevel hangt een foto van zijn bekendste leerling: Lou Reed.

Jeroen combineert zijn passie met z’n beroep: straathoekwerk en fotografie.

Ellen woont in één van de bijzonderste panden in Gentbrugge: vroeger een villa, vandaag verbouwd tot paradijs met zwemvijver en feestzaal.

Simonne en Yvonne zijn een tweeling van bijna 90 jaar; ze spenderen hun dagen bij elkaar, maar Simonne verdwijnt af en toe om bij de nabijgelegen voetbalclub de truitjes van 14 ploegen te wassen.

Aflevering 3

Joris ontmoet Willy in de oude lokettenzaal onder het station - het best bewaarde geheim van Gentbrugge.

Medard stond ooit in de krant als ‘mister proper’. Hij raapte jarenlang in zijn straat al het zwerfvuil op.

Joris uit de Harmoniestraat blijkt niet alleen dezelfde voornaam te dragen als Joris, ze zijn ook even oud én delen een passie in radio maken.

Het leven van Lieselotte liep anders dan oorspronkelijk gedacht. Toch woont ze nu samen met haar jeugdliefde Sam in hun eigen verbouwde huis.

Aflevering 4

Joris gaat langs bij naamgenoot Joris, die erin slaagt om alleen te wonen ondanks zijn verzameldrang.

Krista gooide haar leven om, nadat een vleesetende bacterie haar bijna fataal werd.

Joris gaat samen met Ahmet naar het drukbezochte vrijdaggebed. Wat een contrast met de kerk op het plein waar Joris woont. Die oogt vaak leeg. Tenzij op Allerheiligen, natuurlijk, op die dag komt Joris verschillende oude bekenden tegen op het kerkhof.

Aflevering 5

Tot een paar jaar geleden had Gentbrugge het eigenwijze maar gezellige café Bombardon. Stijn, de vorige eigenaar, moest het café helaas sluiten.

Om de twee weken zetten de begeleiders van Dirk hem af bij zijn vader André. Joris schuift mee aan tafel voor salade en kroketten.

Pierke was als kind al gefascineerd door mechaniek. Nu heeft hij zijn eigen garage: Pierre Total.

Patrick woont midden in een natuurgebied in één van de laatste niet-onteigende boerderijen. Hij laat zich liever omringen door dieren dan door mensen.

'Gentbrugge' is een programma van De chinezen voor Canvas.

Vijf weken lang, vanaf woensdag 8 januari om 21.20 uur op Canvas.