Jonge Kristel Verbeke stond lang voor K3 al op het podium van 'Tien Om Te Zien'

In 'De Tien Om Te Zien' gaan de poppen zondag flink aan het dansen. Deze keer staan immers de tien meest memorabele dansplaten om te zien in the picture.

De openingsdans is voor Touch Of Joy en Koen Crucke verrast als zijn alter ego Armando Dio met de song Apocalypso. In de hit Un Deux Trois zijn alle ogen niet gericht op zanger Niels William, maar wel op zijn danseres. Dat is immers de jonge Kristel Verbeke. Een complete verrassing voor Joe-dj Anke Buckinx: 'Dat is de ontdekking van de dag! Dat Kristel Verbeke het zangeresje was van Niels William uit Un Deux Trois!' 'Daar hebben ze mekaar leren kennen en is de foundation gelegd voor K3', weet Anne De Baetzelier.

'De Tien Om Te Zien', zondag 19 juni om 20.35 uur bij VTM.