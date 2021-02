Jonas Van Geel en zijn perfecte imitatie van Jan Peumans in 'Wat Een Jaar!'

Donderdag 4 februari keren Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel samen met Manou Kersting en Jan Peumans om 20.40 uur terug naar 1971 in 'Wat Een Jaar!'.

Jan Peumans vertelt dat hij bij de jongere generatie vooral bekend werd dankzij Jonas' imitaties van hem in het VTM-programma 'Tegen De Sterren Op'. 'Het leuke was dat kinderen van 10 à 12 jaar die in het Parlement op bezoek kwamen mij kenden door 'Tegen De Sterren Op'', aldus Jan. 'Ik heb Jan leren kennen door het programma eigenlijk, en andersom Jan mij ook, denk ik', lacht Jonas.

