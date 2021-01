Jonas Van Geel en Clara Cleymans vertellen over hun unieke vriendschap in 'Wat Een Jaar!'

Donderdag haalt Fred Durst van Limp Bizkit, die verdacht veel lijkt op Koen Wauters, het jaar 2003 van onder het stof in 'Wat Een Jaar!'.

Het jaar waarin onder andere het homohuwelijk wettelijk wordt in België, de 17-jarige Vincent Kompany zijn debuut maakt bij Anderlecht en de groep Spring scoort in de hitparade met het gelijknamige nummer. Nathalie Meskens en Jonas Van Geel worden omgetoverd tot Christina Aguilera en David Beckham, en krijgen het gezelschap van Marcelo Ballardin en Clara Cleymans. In 2003 was de langharige Marcelo 22 jaar en woonde hij in Amerika. De toen 14-jarige Clara speelde in dat jaar een dramatische rol in de VTM-reeks 'Rupel'.

Clara en Jonas zijn geen onbekenden voor elkaar. Jonas en Clara's broer Jelle leerden elkaar op hun 12 jaar kennen en zijn sindsdien beste vrienden. 'Ik ken Clara dus al sinds ze heel klein was, echt al heel lang', vertelt hij. Jonas ging geregeld over de vloer bij de familie Cleymans, dus is Koen nieuwsgierig of ze nooit in hetzelfde bed zijn beland: 'Toch niet nuchter', lacht Jonas.

'Wat Een Jaar!', donderdag 28 januari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.