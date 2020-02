Jonah, Tatiana, Winnie en Lothar: wie trouwt met wie?

Vorige week gaven Sonny en Laura het eerste jawoord in 'Blind Getrouwd', goed voor ondertussen 1.050.312 kijkers en een marktaandeel van 47,4% (VVA 18-54), op VVA 18-44 zelfs 50,4%.

Op zondag 23 februari trouwen ambtenaar Christophe en steward Nick in de tweede aflevering van de reeks, al lijkt hun jawoord na hun succesvolle eerste ontmoeting slechts nog een formaliteit te zijn.

Ook maken we kennis met de andere twee koppels. Door de 28-jarige IT’er en bedrijfsleider Jonah uit Arendonk keert een bekend Blind Getrouwd-gezicht terug: Jonah is één van de beste vrienden van ex-deelnemer Victor en heeft Victors verhaal dus van heel nabij kunnen volgen. Alle ups maar ook alle downs, en dus weet Jonah dat een relatie werken is. Maar daar staat hij helemaal voor open. Vraag is aan wie hij gekoppeld wordt: de 29-jarige vrolijke Tati, of de 28-jarige babbelaar Winnie? En welke vrouw is voor vertegenwoordiger Lothar (26) weggelegd?

Voor hun huwelijksfeest losbarst wil Laura Sonny meenemen naar een voor haar heel bijzondere plek. Haar mama is 19 jaar geleden gestorven en samen met haar broer gaat Laura haar bruidsboeket neerleggen op de plaats waar haar mama begraven is.

'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO met Jonah, Victor en expert Filip Geelen

Ex-deelnemer Victor, nog steeds gelukkig samen met Line, duikt op in deze aflevering. Niet alleen om te vertellen hoe het met hem gaat, maar vooral ook omdat hij de getuige is van zijn beste vriend en huidig deelnemer, Jonah. Ook expert Filip Geelen, die Jonah met Winnie matchte, komt langs.

'Blind Getrouwd', zondag 23 februari om 19.55 uur op VTM.