Jeroen Meus kookt hele week tegen kanker in 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén © VRT 2020

Jeroen Meus komt deze week op tegen kanker met hartverwarmende 'Dagelijkse Kost'. Hij steekt een hele week lang kankerpatiŽnten en hun naasten een hart onder de riem vanuit zijn keuken in Leuven.

Hij kookt voor zijn buurtbewoners in de hoop dat zij de verschrikkelijke ziekte even kunnen vergeten, want spijtig genoeg kent iedereen wel iemand die getroffen is door kanker. Voor de buurvrouw maakt Jeroen een klassieke Gentse waterzooi klaar, de bloemist om de hoek trakteert hij op een originele rijstsalade. Ook een minestrone met soepvlees en asperges, een Griekse pastitsio en een kruidige stoofpot met linzen staan op het menu.



Elke aflevering uit de Kom op tegen Kanker-week van 'Dagelijkse Kost' begint met een persoonlijke videoboodschap waarin Jeroens gast van de dag vertelt hoe kanker zijn of haar leven getroffen heeft. Op het einde van de uitzending brengt de chef hen een bezoek om het gerecht persoonlijk af te leveren. Een mooi gebaar dat een glimlach op ieders gezicht tovert. En dat is exact waar de Dag tegen Kanker om draait: kankerpatiënten en hun naasten laten weten dat ze omringd zijn door mensen die hen steunen.



'Dagelijkse Kost' voor Kom op tegen Kanker, van 12 tot en met 16 oktober om 18.15 uur op Eén.







