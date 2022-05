Jens Dendoncker deelt in 'Alloo bij…' de reden waarom hij zo open spreekt over zijn mentale problemen

Op donderdag 26 mei om 21.45 uur begeeft Luk zich in 'Alloo bij…' op West-Vlaamse bodem. De televisiemaker doorspit het verleden van stand-up comedian Jens Dendoncker.

In het chirolokaal waar Jens talloze weekends doorbracht als chirojongen en als leider, vertelt hij hoe het leven voor hem altijd al een melancholisch kantje had: 'Dat zit in m’n karakter. Ik ken veel hoogtes en laagtes, dat is altijd al geweest.' Luk bewondert Jens’ openheid naar de buitenwereld, over zijn mentale problemen en zijn recente opname in de psychiatrie. 'Ik wil dat mensen hoop kunnen putten als ze zien dat ze niet alleen zijn. Ik wil mentaal welzijn bespreekbaar maken als ervaringsdeskundige', verklaart Jens.

Jens neemt Luk ook mee naar de plaats waar het allemaal begon: het Antwerpse café The Joker, het hart van de Vlaamse comedy scene. Stand-up comedian worden was immers zijn laatste redding. 'Hier ben ik vaak op mijn bakkes gegaan, maar dat was net de grote leerschool', besluit Jens.

