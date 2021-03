Jens Dendoncker blikt terug op de mooiste momenten uit 'Da's Liefde!'

In de laatste aflevering van Da's Liefde!blikt Jens Dendoncker zaterdag terug op de grappigste, ontroerendste en verrassendste verhalen uit de voorbije 7 afleveringen.

Onder de mantel van humor en zelfrelativering testte Jens de wetenschap over de heerlijke maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk.

In deze compilatie blikken we onder andere terug op welke oplossing Jens kon bieden aan de dagelijkse ergernissen en irritaties tussen koppels. We kijken mee hoe hij ontdekte dat bij meer dan de helft van de koppels de passie binnen de relatie verdwenen is en hoe hij probeerde dit opnieuw aan te wakkeren. Wetenschappelijk onderzoek bij meer dan 25.000 Vlamingen leerde ons dat 13% bijna nooit 'ik zie u graag' zegt tegen zijn partner. Moeten we dat dan allemaal niet een beetje meer zeggen? En dat de liefde soms pijn doet, dat weten we allemaal. Maar de liefde kan ook helen. In een van de afleveringen daagde Jens zijn vriendin Lauren, en Filip Peeters en An Miller uit voor een experiment rond de verzachtende kracht van de liefde.

Een terugblik op heel wat mooie en verrassende momenten uit 'Da's Liefde!' dus.

De afleveringen van 'Da’s Liefde!' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Da’s Liefde! - Best Of', zaterdag 6 maart om 21.55 uur bij VTM.