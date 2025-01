Jennifer Heylen verlegt haar culinaire grenzen in 'Sergio Over De Grens'

In 'Sergio Over De Grens', woensdag 8 januari bij VTM, neemt Sergio actrice Jennifer Heylen mee naar één van de meest authentieke streken van Europa, waar de gerechten en producten even puur zijn als de mensen die er leven: Alentejo in Portugal.

Om de keuken van een land écht te ontdekken, moet je volgens Sergio bij de mensen thuis eten. En dus schuift hij samen met Jennifer aan tafel bij Maria, die traditionele Portugese gerechten serveert. Voor Jennifer meteen een uitdaging: “Ik ben zenuwachtig om dingen te proeven die ik nog niet gegeten heb. Ik heb dat thuis nooit geleerd. Wij aten elke dag hetzelfde en ‘s ochtends aten we de overschotjes”. De zenuwen stijgen wanneer Maria naast rivierpaling en krabbetjes uit het vuistje ook ‘kip in bloed’ serveert. Maar voor Sergio geldt maar één regel tijdens de roadtrip: “Wat ik proef, proef jij ook.”



De reis leidt niet alleen langs de lokale specialiteiten van de streek, maar ook naar diepgaande gesprekken. Jennifer vecht tegen de tranen wanneer ze over de band met haar biologische vader en haar stiefvader vertelt, maar de actrice heeft het ook over haar kinderwens: “Mijn vriendinnen krijgen nu baby’s. Maar ik weet het niet. Ik heb nog altijd niet het gevoel dat ik mama wil worden. Ik denk dat dat nefast is voor uw carrière, en dat wil ik echt niet.”, vertrouwt ze Sergio toe. Haar carrière zit nochtans in de lift, zo brak ze internationaal door als actrice met de serie Northern Lights. Maar de druk kan ook overweldigend zijn: “Soms denk ik: oh my god, wat moet ik nu doen? Ik weet niet of ik nog tijd genoeg heb om tot de top te geraken.” Die gevoelens van onzekerheid blijken de actrice wel vaker parten te spelen, ook in haar liefdesleven: “Ik val vaak op mensen waar ik voor moet werken. Waar ik mijn liefde aan moet bewijzen. Omdat ik denk dat ik onderliggend ook nog steeds mijn eigen liefde aan mezelf moet bewijzen of zo. Dus als iemand na een paar dates zou zeggen ‘ik zie u graag, ik wil bij u zijn’, dan geloof ik dat niet, omdat ik het zelf niet geloof. Ik ben heel onzeker, dat ga ik nooit ontkennen.”



Jennifer laat niet alleen in haar hart kijken, maar ontdekt zelf ook de culinaire geheimen van Portugal. Samen met Sergio ontfrutselt ze het recept van pasteis de nata, het wereldberoemde Portugese gebakje. Scheermessen zijn een andere specialiteit van de streek. Gewapend met een emmer en een pot zout trekken Sergio en Jennifer naar de zandbanken van de baai Comporta om de delicatesse zelf te verzamelen. Een emmertje vol is het doel, maar de scheermessen laten zich niet zo makkelijk vangen én ze moeten eerst de woelige boottocht overleven. De roadtrip voert hen verder het binnenland in, naar Alentejo. Hier ontdekken ze de eeuwenoude traditie van Talha-wijn, een van de oudste wijnen van Europa, die er nog steeds volgens Romeinse technieken wordt gemaakt. De culinaire reis eindigt in Monsaraz, de streek van de keramiek. Jennifer kan haar tranen nauwelijks bedwingen wanneer ze proeft van hun laatste avondmaal, rijst met kip en salsa verde: “Ik had niet gedacht dat ik zo’n innerlijke reis zou maken. Ik ben zo gefocust op ‘wat gaat mijn volgende rol zijn?’ en ‘ga ik een goede carrière hebben?’ dat ik soms vergeet: dit is al een godsgeschenk, dit is al kei mooi. Dus ik ben super dankbaar.”

Bekijk de preview uit de aflevering hier:



'Sergio Over De Grens', woensdag 8 januari om 20.40 uur bij VTM én VTMGO