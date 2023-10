Jelle en Franky zijn een nieuwe verdachte op het spoor in 'De Verraders'

Professor Hendrik Vos ging de voorbije dagen stevig over de tong bij de kijkers van 'De Verraders'. Hij zorgde vorige week voor drama door zijn pijlen op Céline Van Ouytsel af te vuren, die als bondgenoot uit het spel werd verbannen.

Krijgt Hendrik die flater nu als een boemerang terug in zijn gezicht? Richting de Ronde Tafel stijgt de temperatuur onder de deelnemers. Jelle Beeckman en Franky De Smet-Van Damme zonderen zich af voor een gesprek over een extra verdachte die circuleert binnen de groep: Bert. 'Ik denk dat we de bijl aan het slijpen zijn en ik kan niet wachten tot de kop van de draak eraf gaat', klinkt het onheilspellend bij Franky. 'Bert, we hebben u door!' Moet naast Hendrik ook Bert zich zorgen maken?

Bekijk de preview hier:

'De Verraders', zondag 29 oktober om 19.55 uur bij VTM.

'​De Verraders: De Ronde Tafel', zondag 29 oktober om 21.15 uur bij VTM.