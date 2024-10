Jani krijgt mental breakdown bij het overnemen van frituur

Na de hoevecamping, de thuiszorg, de tweedehandswinkel en de lagere school duiken Jani en James nu achter de friteuses. Ze nemen enkele dagen de Genkse frituur van Ronny en Melissa over.

Hoewel de boezemvrienden er met volle goesting invliegen, slaat de sfeer snel om. De rij voor de frituur blijft alsmaar langer worden, Jani en James kunnen de bestellingen amper bijhouden en net op dat moment krijgt Jani het even moeilijk.

'In de tien jaar dat ik je ken, is dit de eerste keer dat je me écht geïrriteerd hebt', bekent James. 'We waren ons druk aan het maken met de 999 mensen die in de rij stonden, en niet met de klant die op dat moment voor je staat. Dat is niet goed.' En dan slaat de paniek even toe bij Jani en barst hij in tranen uit: 'Ik krijg een inzinking, niks lukt nog. En als ik écht moet huilen, begin ik tegelijkertijd vaak ook te lachen', wat zorgt voor een hilarisch momentje tussen de twee vrienden. Lukt het Jani en James om de frituur draaiende te houden?

