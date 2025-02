Jani Kazaltzis over de ziekte van Graves: 'Ik doe er alles aan om het onder controle te krijgen'

In een nieuwe aflevering van 'JAMES & co' maakt James een opvallende transformatie. Speciaal voor wielrenner Thibau Nys besluit hij zijn haar wit te verven. Maar mode-expert Jani Kazaltzis is eerder kritisch over het resultaat.

'JAMES & co', dinsdag 11 februari op Play 4 en GoPlay.

Daarnaast toont Jani Kazaltzis zich van een heel andere kant in een openhartig gesprek met Madam Soleil. Hij praat voor het eerst over zijn auto-immuunziekte, de ziekte van Graves. 'Het kwam plots en was bijzonder confronterend,' vertelt hij. 'Ik doe er alles aan om de ziekte onder controle te krijgen. Het is mentaal een zware periode geweest, ik wil altijd entertainen en mijn zorgen hou ik dan liefst voor mezelf'.

'Het is meer grijs dan wit'. Voor de transformatie kon James rekenen op de vakkundige handen van Thibau’s mama.

James & Co op tv

Twee dagen per week, met telkens drie gasten vanuit een indrukwekkende studio, met live band, publiek en een flinke dosis show gaat James voor hét entertainmentmoment van het jaar. Anything. Can. Happen.

