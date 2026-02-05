Jani Kazaltzis openhartig in 'Maison Verhulst'
Ellen en Gert Verhulst maken zich in een nieuwe aflevering van 'Maison Verhulst' klaar voor nieuwe gasten. Deze week verwelkomen ze Vlaanderens favoriete stijlicoon en presentator Jani Kazaltzis, samen met zijn partner Jens Vissers.
Al vijf jaar vormen ze een koppel, Jens werkt in de farmaceutische sector en het is de eerste keer dat hij iets doet voor televisie.
Vanaf het moment dat Jani de drempel overstapt, voelt hij zich meteen helemaal thuis in 'Maison Verhulst'. Het koppel heeft zelfs kleren mee om een volledige week te blijven logeren. Jani en Ellen trekken naar het water om te suppen, terwijl Gert en Jens samen de handen uit de mouwen steken om een persoonlijk parfum te maken voor hun partner.
De gesprekken die volgen zijn al snel heel persoonlijk. Jani en Jens praten openhartig over hun relatie en de moeilijke start. 'We hebben een moeilijkere start gehad, hij heeft lang op mij gewacht', aldus Jani. Ook de ziekte van Graves, komt aan bod en de impact daarvan op hun relatie. 'Ik had mezelf al lang buiten gegooid', lacht Jani.
Jani groeide op in een katholiek gezin en gaat nog steeds graag naar de kerk wanneer hij de kans krijgt en dat is niet anders in Saint Tropez. Hij spreekt met Gert over zijn jeugd, de band met zijn ouders en over kinderen. 'Op mijn sterfbed ga ik wel denken aan kinderen en dat ik nooit papa ben geweest.' En uit hij zijn bewondering voor de hechte familieband van de Verhulstjes: 'Die familieband die jullie hebben is heel mooi om te zien.'
'Maison Verhulst', donderdag 5 februari om 21.15 uur op Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Dedsit
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Wijzigingen bij 'Holland's Got Talent': nieuwe samenwerking en andere presentatoren
- Queen Pommelien Thijs! Dit zijn alle winnaars van de MIA's 2025
- Kijk vanaf vrijdag 'Ed Stafford's Rite of Passage' op Discovery
- Jurre Geluk is op zoek naar deelnemers voor nieuw tv-programma
- 'Kindig Customs: Road to the Ridler' vanaf donderdag op Discovery
- Jani Kazaltzis openhartig in 'Maison Verhulst'
- De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
- Hoe een drugsbaron de touwtjes in handen heeft in de Antwerpse haven
- Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari
- Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'
- Luistercijfers: Qmusic start 2026 als de grootste radiozender van Nederland
- Internationale ster Myles Smith komt naar 'Qmusic Top 40 Live'
- Chauffeur Stijn verdubbelt zijn netto jaarloon bij Maarten & Dorothee
- NPO Radio 1 zit boven op de Spelen met 'RadiOlympia'
- Radiozender JOE en NS lanceren exclusieve Singalong Trein met ABBA-tribute
Multimedia SPOTLIGHT
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
Kijktip van de dag
Vastbesloten zijn leven te beteren, vertrekt Kamal vanuit België naar Syrië om oorlogsslachtoffers te helpen. Maar eenmaal daar wordt hij ingelijfd in het leger. Thuis valt ondertussen zijn jongere broer Nassim ten prooi aan radicalisten. Hun moeder Leila wil koste wat het kost voorkomen dat Nassim in de voetsporen van Kamal treedt.
'Rebel', film uit 2022 van Adil El Arbi en Bilall Fallah met oa. Aboubakr Bensaihi, om 21.25 uur op VRT Canvas.