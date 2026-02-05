Jani Kazaltzis openhartig in 'Maison Verhulst'

Ellen en Gert Verhulst maken zich in een nieuwe aflevering van 'Maison Verhulst' klaar voor nieuwe gasten. Deze week verwelkomen ze Vlaanderens favoriete stijlicoon en presentator Jani Kazaltzis, samen met zijn partner Jens Vissers.

Al vijf jaar vormen ze een koppel, Jens werkt in de farmaceutische sector en het is de eerste keer dat hij iets doet voor televisie.

Vanaf het moment dat Jani de drempel overstapt, voelt hij zich meteen helemaal thuis in 'Maison Verhulst'. Het koppel heeft zelfs kleren mee om een volledige week te blijven logeren. Jani en Ellen trekken naar het water om te suppen, terwijl Gert en Jens samen de handen uit de mouwen steken om een persoonlijk parfum te maken voor hun partner.

De gesprekken die volgen zijn al snel heel persoonlijk. Jani en Jens praten openhartig over hun relatie en de moeilijke start. 'We hebben een moeilijkere start gehad, hij heeft lang op mij gewacht', aldus Jani. Ook de ziekte van Graves, komt aan bod en de impact daarvan op hun relatie. 'Ik had mezelf al lang buiten gegooid', lacht Jani.

Jani groeide op in een katholiek gezin en gaat nog steeds graag naar de kerk wanneer hij de kans krijgt en dat is niet anders in Saint Tropez. Hij spreekt met Gert over zijn jeugd, de band met zijn ouders en over kinderen. 'Op mijn sterfbed ga ik wel denken aan kinderen en dat ik nooit papa ben geweest.' En uit hij zijn bewondering voor de hechte familieband van de Verhulstjes: 'Die familieband die jullie hebben is heel mooi om te zien.'

'Maison Verhulst', donderdag 5 februari om 21.15 uur op Play.