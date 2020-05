Jani gaat de pornowereld verkennen

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Mama, ik ga meedoen in een pornofilm!'. Jani heeft z'n carrière uitgebouwd rond het aankleden van mensen, maar in deze aflevering gaat het wel degelijk de omgekeerde richting uit. Jawel: Jani gaat de pornowereld verkennen.

En daarvoor blijft hij niet binnen de landsgrenzen, maar trekt hij naar LA. Dé hoofdstad van de porno-industrie.

Jani gaat er op bezoek bij enkele kleurrijke figuren die deze aparte tak van de filmindustrie maken tot wat ze is. In hoeverre is het voor hen een job als een ander? Hoe vermoeid zijn zij na een dagje werken? Hebben ze ook al eens last van een burn-out? Alleszins: om dit te achterhalen moet hij eerst op een pornoset geraken. En dat blijkt niet meteen de meest simpele opdracht te zijn.

Jani: "Ben ik daaruit gekomen?!'

'Jani Gaat', maandag 25 mei om 20.35 uur op VIER.