Jan en Pascal gaan dansen in 'Twee Tinten Grijs'

Foto: Eén - © VRT 2020

Jan en Pascal bereiden zich met een groep senioren voor op een dansoptreden in de opera van Gent. Ze volgen dansles in 'Planeet Mars', een Gentse dansschool voor senioren.

In het begin wordt er meer gestunteld en gelachen dan gedanst. Aangemoedigd door de andere dansers, met wie er al snel mooie vriendschappen ontstaan, overwinnen Jan en Pascal hun schroom. Maar is hun talent even groot als hun enthousiasme? Zullen ze alle danspassen en de choreografie wel kunnen onthouden daar in de opera van Gent?

'Twee Tinten Grijs', dinsdag 5 mei om 20.20 uur op Eén.