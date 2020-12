'Ja, Chef!' focust dinsdag op de drive van de jonge topkoks

De drive van deze vijf jonge topchefs kent geen einde. De zomer was een succes voor de vijf chefs. Na deze periode komt de volgende stap. Ze blijven zichzelf heruitvinden en de lat hoger leggen.

Thijs Vervloet besluit om nogmaals uit te breiden met Bistro De Vijvers. Filip De Pauw laat unieke handgemaakte borden maken. 'Wat mij stoort is dat de restaurants van een hoger niveau dezelfde borden gebruiken.' Pajtim Bajrami wil zijn restaurant verder verfijnen met topproducten en gaat in Frankrijk op zoek naar een perfecte Champagne die hij exclusief kan aanbieden.

Lode De Roover verhuist van zijn buitenrestaurant terug naar binnen in zijn vertrouwde keuken. Hij zag enkele werknemers vertrekken, en werkt de nieuwe in. Het geeft wat stress in zijn keuken. Gelukkig zijn hij en zijn vrouw al zestien jaar samen en hebben ze veel aan elkaar.

Martijn Defauw gaat op bezoek bij de visveiling in Zeebrugge. Hij maakt deel uit van de 'North Sea Chefs' en moet een bereiding maken met de rode poon. Wat verder aan de kust, in Normandië, koppelt Thijs Vervloet vakantie aan werk, en gaat verse oesters proeven bij een kweker.

Iedereen werkt duidelijk aan alle aspecten van zijn restaurant. 'Het totale concept is belangrijk om een stapje hoger te raken in de culinaire rankings', vertelt Filip De Pauw. Wanneer de directeur van Gault&Millau komt eten bij Jerom in Antwerpen, is dit het ideale moment om te kijken of zijn project in de smaak valt.

