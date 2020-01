Indrukwekkende cannabisplantages, grootschalige oplichting en stalking in 'De Recherche'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

'De Recherche' keert vanaf donderdag 2 januari voor een vierde keer terug naar VIER met een sterke reeks die de kijker van dichtbij het dagelijkse leven toont van rechercheurs en de zaken waar ze elke dag mee geconfronteerd worden.

Onverwachte huiszoekingen, risicovolle invallen en onthullende verhoren zijn schering en inslag. De makers stelden hun camera’s op bij de lokale recherche van Genk en Gent, waar ze elke stap van nieuwe onderzoeken konden registreren. Team Zeden en Team Meprosch van Gent maken dit seizoen plaats voor Team BijzCrim (Bijzondere Criminaliteit). Zij doen onderzoek naar oplichting, brandstichting en misdrijven met wapens. En in Genk nemen de rechercheurs van Team Drugs, Team Overlast en Team Jeugd, Gezin en Zeden iedereen opnieuw mee in hun strijd tegen criminaliteit.

Inspecteur Koen - 'Ik kan niet geloven dat deze megaplantage niet bewaakt is in dit stadium van de groei.'

In de eerste aflevering is er reden tot vieren bij de lokale recherche in Genk, want collega Guido wordt 60 jaar. Maar het feest is van korte duur, want een anonieme tip leidt Team Drugs naar een loods waar ze een indrukwekkende cannabisplantage én een geladen wapen ontdekken. De plantage zou goed zijn voor maar liefst 1,5 miljoen euro per jaar. Van de eigenaar ontbreekt elk spoor en het team hoopt met een labo – en buurtonderzoek concrete aanwijzingen te vinden. Wanneer er plots een man zich aanmeldt op aan het politiekantoor, komt het onderzoek in een stroomversnelling...

'De Recherche', vanaf donderdag 2 januari om 20.35 uur op VIER.