Inbreker nog ter plaatse in 'Op Interventie': 'Dan nemen je oerinstincten het over'

Woensdag, in de laatste aflevering van 'Op Interventie', krijgt Politiezone CARMA een oproep binnen voor een inbraak die nog gaande zou zijn. Inspecteurs Dominic en Oliver snellen ter plaatse.

'Soms gebeurt het dat de verdachte nog aanwezig is en dat hij zichzelf heeft opgesloten of door de bewoners opgesloten wordt. Dat geeft wel de nodige adrenaline', vertelt Dominic. 'Op het moment dat dat gebeurt, nemen de oerinstincten het over. Het gevoel dat je hartslag omhoog gaat en dat je het warmer krijgt. Je wil dan zo snel mogelijk binnen geraken', vult Oliver aan. Via een klein raampje achteraan kruipen ze naar binnen. Kunnen ze de dader op heterdaad vatten?

