In '#Weetikveel' wil Kobe Ilsen alles weten over de Lotto

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2020

Haal de toeters en ballen maar boven, want Lotto is 45 jaar! De allereerste Lotto-trekking in BelgiŽ gebeurde op 4 februari 1978.

Het hoogste bedrag ooit door een Lotto-speler gewonnen is 13 miljoen euro, maar hoe en waar krijgt een winnaar dat geld? Eén tot twee keer per jaar worden alle balletjes van de Lotto gewogen. Een subtiel en minutieus werkje: ideaal voor Kobe.

Hij reist naar Ertvelde om er te mee te helpen in een krantenwinkel en trekt de grens over op zoek naar een van de weinige fabrikanten van Lotto-machines. Maar de hamvraag in deze aflevering: slaagt hij erin om de zes juiste cijfers te voorspellen? '#Weetikveel', dinsdag 7 november om 21.35 uur op VRT 1.