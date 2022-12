In 'Tiny House Battle' wordt er meer dan een plank doorgezaagd…

27m², 9 dagen, 2 bouwteams en slechts 1 winnaar. Nu dinsdag 27 december om 20.35 bij VTM draait het in 'Tiny House Battle' met host Nora Gharib allemaal om het bouwen van dé beste mini-woning voor kopers en lovebirds Pepijn en Justine (uit Gent).

Team blauw bestaat deze week uit loodgieter Arno met zijn verloofde en interieurarchitecte Elien, broer Lars en vriend Ulrik (uit Aarschot). Zij nemen het op tegen team oranje met tweelingbroers Andro en Romano en hun twee beste maten Omar en Gorik (uit Menen). De bonkige stielmannen willen tonen dat ze zelfs met een klein budget iets heel moois kunnen maken. En tussen al het klussen, eten en alle fun door, maken ze ook nog even tijd om de tiny house eigenhandig uit te testen. Meer specifiek het bed en dat gebeurt met het nodige gesnurk erbij…

De twee bouwteams moeten de ideale tiny house bouwen voor highschool sweethearts Pepijn en Justine. Het koppel is ondertussen al 10 jaar samen en trok tijdens de coronacrisis een jaar lang door Europa met een busje. Daar merkten ze dat ze niet veel nodig hebben om gelukkig te zijn. Ze zien de verhuis naar een tiny house dan ook als de logische, volgende stap. Hun spullen zijn hun niet zo dierbaar, maar hun hond Yokko is dat wel. 'Hetgeen we zeker willen meenemen, is het kussen voor ons hondje. Voor de rest liefst zo weinig mogelijk', lachen ze. Welk team kan de kopers het meest bekoren en wint deze aflevering van 'Tiny House Battle'?

'Tiny House Battle', dinsdag 27 december om 20.35 uur bij VTM.