In juni op Play en Play More

Play en Play More van Telenet staan elke dag garant voor de beste films en topreeksen. Veel van de series worden al meteen na de release in de VS aangeboden. Wat je kan verwachten in juni lees je hier.

'Perry Mason'

Vanaf 22 juni, elke maandag een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

Gebaseerd op personages gemaakt door auteur Erle Stanley Gardner, volgt deze dramaserie de oorsprong van de meest legendarische strafrechtadvocaat van de Amerikaanse fictie, 'Perry Mason'. De originele tv-serie was baanbrekend en immens succesvol. Dat kan je ook zeggen van de nieuwe 'Perry Mason', tv-ster Matthew Rhys. Hij verdiende zijn strepen al met 'Brothers & Sisters' en het fabelachtige 'The Americans'. Tim Van Patten zit in de regiestoel, hij maakte eerder al HBO-klassiekers als 'The Sopranos', 'Game of Thrones', 'The Wire' en 'The Pacific'.

'Trackers'

Vanaf 6 juni, elke zaterdag een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

Zuid-Afrikaanse HBO-misdaadreeks die al een tijdje voor serieus wat buzz zorgt. De trailer belooft alvast een wervelend kijkstuk met stevige actie, uitgekookte geheim agenten, diamantsmokkelaars en terrorisme. En dat allemaal tegen de achtergrond van Kaapstad. De cinematograaf van 'Treme' en 'Generation Kill' werd opgetrommeld het allemaal in mooie plaatjes te steken. Eéntje om naar uit te kijken!

'Siren' Sz. 3

Vanaf 11 juni doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Er was eens een Vlaamse zeemeermin. Sprookjes zijn de specialiteit van Disney en deze keer speelt een Vlaamse actrice er de hoofdrol in: Eline Powell. Onze landgenote schittert als de ravissante Lynn, een zeemeerminnetje met scherpe tanden. Het dorpje Bristol Cove belooft weer het centrale punt te worden in een spannend, verrassend en dramatisch derde seizoen met de komst van een oude bekende en… een nieuwe zeemeermin.

'I May Destroy You'

Vanaf 8 juni, elke maandag een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

'I May Destroy You' is een gloednieuwe dramareeks van HBO die aantoont dat daten vandaag niet altijd een lachertje is. 'I May Destroy You' wordt omschreven als een reeks die seksuele toestemming in het hedendaagse leven onder de loep neemt en hoe in het moderne datinglandschap de grens tussen vrijheid en misbruik soms flinterdun is. Stevige materie, maar deze HBO-klepper giet het in een meeslepend verhaal van een vrouw die probeert te ontdekken wat er met haar gebeurd is tijdens een noodlottige uitgaansavond.

Alle titels uit Play zijn ook beschikbaar in Play More.

'Gemini Man'

Vanaf 20 juni

Première op 20/06 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

De oude Will Smith vs. de jonge Will Smith. De carrière van Will Smith heeft de laatste tijd een tweede adem gekregen. Zijn recente samenwerking met Adil El Arbi en Bilall Fallah leverde een heuse blockbuster op met 'Bad Boys for Life' en in 'Gemini Man' kreeg hij niet één, maar twee hoofdrollen. De film maakte gebruikt van revolutionaire technologie om twee versies van Will Smith op het scherm te toveren. Twee versies die regelmatig met elkaar in de clinch gaan, verwikkeld raken in schietpartijen en spectaculaire achtervolgingen. Allemaal netjes geregisseerd door Ang Lee ('Life of Pi', 'Hulk').

'Angel Has Fallen'

Vanaf 13 juni

Première op 13/06 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

007, Jason Bourne en Ethan Hunt, move over! Geheimagent Mike Banning heeft zich de laatste jaren een heuse weg geschoten, geknokt, gevloekt en gemept om de leider van de Verenigde Staten te verdedigen tegen nietsontziende terroristen. De Schotse acteur Gerard Butler heeft zich met deze ultra-fysieke rol een plaatsje verovert tussen de allergrootste knokkers uit de filmgeschiedenis. In deze 'Angel Has Fallen' wordt Banning evenwel zelf beschuldigd van een aanslag. Aan hem om in een explosief kat-en-muisspel kogelregens, halve legers en man-tegen-man gevechten zijn onschuld blood te leggen.

'Alita: Battle Angel'

Vanaf 14 juni

Première op 14/06 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Een samenwerking tussen regisseurs Robert Rodriguez en James Cameron. Een adaptatie van een manga-reeks over een post-apocalyptische wereld met brutaal geweld en een jonge vrouw in de hoofdrol. Een film twintig jaar in de maak omdat de CGI pas nu echt op punt staat. 'Alita: Battle Angel' is een nieuwe SF-epic boordevol oogverblindende CGI, duizelingwekkende actiescènes en spectaculaire robo-mayhem.

'Midsommar'

Vanaf 6 juni

Première op 6/06 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

In 2018 leverde regisseur Ari Aster de horrorsensatie 'Hereditary' af en ook dit jaar jaagt hij ons de stuipen op het lijf met zijn nieuwste prent. 'Midsommar' dompelt je onder in een lekker onheilspellend en sinister sfeertje dat we maar al te goed kennen van 'Hereditary'. Alleen gebeurt deze keer gebeurt alles wel op klaarlichte dag. Florence Pugh is weergaloos als hoofdrolspeelster Dani. Kijken op eigen risico.

'Rambo: Last Blood'

Vanaf 27 juni

Première op 27/06 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Bompa Stallone slaat weer keihard toe. Sylvester Stallone heeft zo stilaan een leeftijd bereikt waarmee wij ons eerder in een schommelstoel met een goed boek en een frisse ijsthee voorstellen. Niet Sly. In dit – waarschijnlijk – laatste optreden van John Rambo krijgt de Vietnamveteraan het aan de stok met een leger Mexicaanse drugscriminelen. Niet zo slim van die Mexicanen, want in deze ‘Last Blood’ kruipt Rambo pas echt helemaal in de rol van snoeiharde beul. Opgelet voor rondvliegende bloedspetters!