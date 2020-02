In februari op Cartoon Network en Boomerang

Foto: © Media Tornado/ Boomerang 2019

Wanneer Axel transformeert in een levende actiefiguur moet hij zijn geweldige nieuwe krachten gebruiken om de wereld veilig te stellen van de boosaardige MadCap.

Hij krijgt hulp van zijn slimme vrienden Sarge Charge, Masko, Bobbie Blobby, Galileo en Slobot.

Nieuw: 'Power Players'

Vanaf 24 februari, elke dag om 19.25 uur

Ze nemen het op tegen vijanden als Dynamo en Joyride. Je hebt nog nooit zo veel actie en avontuur gezien op zo’n kleine schaal!

'Power Players' is vanaf 24 februari elke dag om 19.25 uur te zien op Cartoon Network!

Nieuwe afleveringen van 'Unikitty'

Vanaf 10 februari, elke weekdag om 15.30 uur

Als koningin van het koninkrijk heeft Unikitty drukke dagen vol met royale verantwoordelijkheden. Unikitty doet er alles aan om het iedereen naar zijn zin te maken en probeert al het negatieve buiten haar koninkrijk te houden. Onderschat haar optimisme echter niet – ze is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Ze zit dan wel vol eindeloze energie en creativiteit, maar o wee als je in de weg staat van haar positieve mentaliteit, zeker wanneer iemand haar kleine broertje en beste vriend Puppycorn verdrietig maakt.

Marathon mix

Vanaf 17 februari, elke weekdag om 8.55 uur

Geniet tijdens de voorjaarsvakantie van een mix van je favoriete Cartoon Network series, met 'Teen Titans Go!', 'DC Super Hero Girls', 'Craig van de Kreek', 'Unikitty', 'Tijd voor Avontuur', 'Gumball', 'Total Dramarama', 'Het Regent Gehaktballen', 'Wat Beren Leren' en 'Apple & Onion'.

De marathons zijn van 17 t/m 28 februari elke dag vanaf 8.55 uur te zien bij Cartoon Network.

Première: 'Yabba Dabba Dino's'

Vanaf 29 februari, elk weekend om 9.00 uur

'Yabba Dabba Dino’s' is een spin-off animatiereeks van 'De Flintstones'. In de nieuwe serie volgen we de beste vrienden Pebbles Flintstone en Bamm-Bamm Rubble. Ze groeien op in een prehistorisch tijdperk waar ze in het plaatsje Bedrock wonen, een moderne beschaving in het stenen tijdperk. Wanneer ze de kans hebben, gaan ze de wildernis 'De Crags' in, waar de omgeving net zo wild en fantastisch is als de vele dinosauriërs die daar leven. Dino is Pebbles' en Bamm-Bamm’s loyale vriend, waarmee ze samen eindeloze avonturen beleven.

De gloednieuwe serie 'Yabba Dabba Dino's' zie je vanaf 29 februari elk weekend om 9.00 uur bij Boomerang!

Het beste van 'Mighty Mike' en 'Grizzy en de Lemmings'!

Vanaf 15 februari, elk weekend om 13.00 uur

Bekijk de leukste afleveringen van 'Mighty Mike' en 'Grizzy en de Lemmings', vanaf 15 februari, elk weekend om 13.00 uur bij Boomerang!

In 'Mighty Mike' volgen we de slimme hond Mike die elke ochtend weer wakker wordt met dezelfde gedachte: indruk maken op Cindy, de knappe hond van de buren. Helaas gooien drie schildpadjes, een katje en twee gemene wasberen altijd op het verkeerde moment zijn plannen in de war.

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In de nieuwe 'Grizzy en de Lemmings' afleveringen zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel weer op zijn kop. Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings, die Grizzy maar niet met rust willen laten.