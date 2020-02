'In Europa': zwijgen als een graf

Al werd de oorlog in 1995 beŽindigd, BosniŽ zit nog hopeloos vast in het verleden. Oorlogscriminelen zitten comfortabel op hun bestuurszetel en de massa zwijgt.

Wanneer wordt de stilte doorbroken en kan er eindelijk begonnen worden met het schrijven van de geschiedenis?

In het provinciestadje Prijedor is Fikret nog altijd op zoek naar de lichamen van zijn 31 familieleden, allen moslims. Met een schep spit hij elk stukje grond om. De buren sluiten hun gordijnen. Hij denkt dat ze weten waar hij moet zoeken, maar iedereen houdt angstvallig de lippen op elkaar.

In Višegrad (Oost-Bosnië) staat hotel Vilina Vlas. Dit hotel is nu een toeristische trekpleister en luxe resort, maar werd tijdens de oorlog als martelhoofdkantoor gebruikt door de militie-eenheid Witte Adelaren. In het zwembad werden mannen gemarteld en vermoord en op de kamers werden tientallen vrouwen nachtenlang verkracht. Na de oorlog kregen de muren een nieuw likje verf, werd het zwembad grondig gereinigd en ging het hotel weer open alsof er niets was gebeurd. Via de YouTube-video's van twee Hongaarse toeristen en het interview met Ramza - één van de slachtoffers – wordt de geschiedenis van dit kuuroord langzaam zichtbaar.

Daut en Dane vochten allebei tijdens de oorlog: Daut aan de kant van de Moslims, Dane aan de kant van de Serven. Op een dag sluipt Dane door het bos als verkenner, ziet Daut en wil schieten. Maar Daut is sneller. Daut leeft jarenlang in de veronderstelling dat hij Dane heeft doodgeschoten, totdat hij hem in 2006 plots tegenkomt in het buurtcafé. Deze bizarre ontmoeting is het begin van een ongewone vriendschap tussen twee voormalige vijanden. Twee mannen die het niet eens zijn over het verleden, maar die elkaar vinden in het heden.

