In april op Play en Play More

Fantastisch nieuws voor de talrijke fans van 'Fleabag' makers Vicky Jones en Phoebe Waller-Bridge. Samen met HBO hebben ze een nieuwe serie ingeblikt en het belooft een verrassende mix te worden tussen hun vorige pareltjes 'Killing Eve' en 'Fleabag'.

'Run' volgt een koppel dat elkaar terugziet na 17 jaar als gevolg van een simpel sms-bericht. Dat klinkt als een regelrechte romcom, maar het verhaal neemt een verrassende wending en transformeert voor je ogen in een regelrechte thriller. Vicky Jones schreef en produceerde opnieuw samen met Phoebe Waller Brigde voor deze serie en Brigde speelt zelf een klein rolletje naast hoofdrolspelers Domhnall Gleeson ('About Time') en Merritt Wever ('Nurse Jackie').

'Run'

Vanaf 13 april, elke maandag vanaf 4.30 uur een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek. Gelijk met de VS.

'Insecure' Sz. 4

Vanaf 13 april, elke maandag vanaf 4.00 uur een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek. Gelijk met de VS.

In deze schitterende dramedy draait alles rond Issa en Molly, twee jonge vrouwen uit Los Angeles, die worstelen met hun leven, zowel privé als zakelijk, en uitzoeken wat het betekent om een Afrikaans-Amerikaanse vrouw te zijn. Hoofdrolspeelster Issa Rae groeide de laatste jaren uit tot een fenomeen in de VS. Ze schreef de bestseller ‘The Misadventures of Awkward Black Girl’, heeft een megasuccesvol YouTube-kanaal, haalde Forbes’ ‘30 under 30’ lijst en heeft met ‘Insecure’ drie Emmy- en twee Golden Globe-nominaties te pakken!

'We’re Here'

Vanaf 24 april, elke zaterdag vanaf 5u een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek. Gelijk met de VS.

Zet je schrap voor een stevige dosis drag-eleganza! RuPaul's Drag Race-deelnemers Shangela, Eureka en Bob the Drag Queen vormen samen een trio drag-superheros in deze docu-serie van HBO. In elke aflevering neemt het trio enkele ‘drag daughters’ onder hun vleugels om ze uit hun comfort zone te halen en mee te doen aan een avondlijke drag-show in hun plaatselijke gemeenschap. Het levert krachtige, aangrijpende en emotionele televisie op waarbij kleine stadjes soms voor de eerste keer worden geconfronteerd met thema’s als homofobie, racisme, mannelijkheid en veel meer.

'I Know This Much is True'

Vanaf 28 april, elke dinsdag vanaf 5.00 uur een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek. Gelijk met de VS.

Eén van de absolute kleppers van HBO dit jaar is deze verfilming van de gelijknamige roman van Wally Lamb. In 'I Know This Much is True' volgen we de parallelle levens van tweelingsbroers Dominick and Thomas Birdsey in een verhaal van verraad, opoffering en vergiffenis tegen de achtergrond van het Amerika van de 20 ste eeuw. HBO haalde alle kanonnen van stal met een uitmuntende dubbelrol van Mark Rufallo, de samenstelling van een indrukwekkende cast – Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis, Kathryn Hahn – en regisseur Derek Cianfrance ('Blue Valentine', 'The Place Beyond the Pines') die de zes afleveringen inblikte, schreef en produceerde. Vlaming Nico Leunen zorgde voor een Belgische inbreng door de montage van deze reeks op zich te nemen.

'Briarpatch'

Vanaf 28 april doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Nog op zoek naar een nieuw moordmysterie? 'Briarpatch' wordt dan jouw nieuwe serie-verslaving. De makers van 'Mr. Robot' hebben een broeierige thrillerserie voor jou in petto, waarin zelfs een stel losgebroken wilde dieren hun rolletje opeisen. Alles draait evenwel rond Allegra – een glansrol van Rosario Dawson – die terugkeert naar haar geboortestad San Bonifacio om de moord op haar zus te onderzoeken en zo een systeem van corruptie blootlegt. 'Briarpatch' bevat redelijk wat snuifjes 'Twin Peaks', 'Fargo' en 'Top of the Lake' en een fraaie eerste aflevering die ingeblikt werd door Ana Lily Amirpour van 'A Girl Walks Home Alone at Night'.

'Spider-Man: Far From Home'

Vanaf 4 april

Première op 4/04 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Het populairste genre van het moment? Superheldenfilms natuurlijk. Veel van deze films lossen dezelfde verwachtingen in, maar af en toe probeert er ook eens ééntje buiten de lijntjes te kleuren. 'Far From Home' is een ingenieuze, wervelende en verrassende avonturenfilm met één van de betere slechterikken uit het Marvel-wereldje – een solide Jake Gyllenhaal als Mysterio – en opnieuw een formidabele Tom Holland die zichtbaar de tijd van zijn leven beleeft. Pure fun van begin tot eind!

'Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw'

Vanaf 11 april

Première op 11/04 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

De 'Fast & Furious' heeft zo’n gigantische proporties aangenomen dat de reeks zelfs al een eigen spin-off voortbrengt. 'Hobbs and Shaw' is een zijtraject met misschien wel de twee interessante personages of toch acteurs uit de reeks: 'The Rock' en 'The Stath'. Beide knallende kletskoppen geven van jetje in deze spectaculaire actietrip met waanzinnige taferelen, knettergekke veldslagen en stevige scheldpartijen tussen de twee spierbundels.

'Dora and the Lost City of Gold'

Vanaf 18 april

Première op 18/04 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Indiana Jones voor en met kids. Als zelfs bordspellen niet veilig blijken voor een big budget Hollywoodadaptatie, dan komt ook een educatieve kindercartoon als ‘Dora the Explorer’ in het vizier van Tinseltown. Het titelpersonage wordt in deze live-action avonturenfilm een heldin van vlees en bloed en ook haar ‘sidekicks’ – een pratende rugzak en landkaart, Diego en apenvriend Boots – zijn van de partij.

'Dolor y Gloria'

Vanaf 25 april

Première op 25/04 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Een krachttoer van Antonio Banderas. Melancholie en mysterie troef in de nieuwste van Pedro Almodovar, die opnieuw uitblinkt met zijn eigen fabelachtige stijl. Ook zijn fetisj-acteur, Antonio Banderas, is weer van de partij en de Spaanse god tovert een van zijn allerbeste vertolkingen op het scherm als een getormenteerde filmregisseur die terugblikt op zijn keuze’s en verwezenlijkingen. De film werd genomineerd voor twee Oscars, Beste Acteur en Beste Internationale Film. Banderas werd op het Filmfestival van Cannes uitgeroepen tot Beste Acteur