Play pakt dit voorjaar uit met verticale vernieuwing, verfrissende verhalen en veelbelovende vetes
De dames zetten de toon voor een nieuw seizoen vol drama in 'The Real Housewives of Antwerp'
15 jaar na haar eerste auditie: herkent Dan Karaty deze 'So You Think You Can Dance'-kandidaat nog?

'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen': Mathieu Terryn en Laura Tesoro voegen de daad bij het woord in 'The Voice'

vrijdag 13 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Vanavond outen coaches Laura Tesoro en Mathieu Terryn zich in The Voice van Vlaanderen als Beliebers, ofwel grote fans van Justin Bieber. 'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen eigenlijk', lacht Laura naar de Bazart-frontman.

En dus voegt Mathieu, samen met Laura, de daad bij het woord.



'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 13 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.



Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Kijktip van de dag

logo VRT1 logo

Mira is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen.

'J'aime La Vie', film uit 2023 met oa. Jurgen Delnaet, om 20.45 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Winterbeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 09:59
    Monty & Co
    06:00
    Tik Tak
  • 09:55
    Geen uitzending
    00:00
    Huis Gemaakt
  • 10:00
    Dream Home Australië
    01:00
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    00:45
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:45
    All New Traffic Cops
  • 08:55
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    01:05
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:55
    De Tafel van Gert
  • 09:55
    SkyMed
    01:15
    Fire Country
  • 09:50
    Fear Factor USA.
    01:30
    Bar Rescue
  • 10:05
    A Place in the Sun
    01:45
    Botched
  • 09:55
    Monster in the Shadows
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:03
    Het appartement
    00:00
    Oh What A Night
  • 09:35
    De Eregast
    01:10
    Winterse Kost
  • 09:55
    Murdoch Mysteries
    01:35
    DCI Banks
  • 09:15
    NCIS
    01:35
    First Dates Australia
  • 10:00
    NOS Journaal
    01:00
    Pauw & De Wit
  • 09:50
    Nieuwsuur
    01:00
    Ongehoord Nieuws
  • 10:00
    Maan en ik
    01:20
    Je Zal Het Maar Hebben