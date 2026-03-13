'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen': Mathieu Terryn en Laura Tesoro voegen de daad bij het woord in 'The Voice'

Foto: VTM - © DPG Media 2026

Vanavond outen coaches Laura Tesoro en Mathieu Terryn zich in The Voice van Vlaanderen als Beliebers, ofwel grote fans van Justin Bieber. 'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen eigenlijk', lacht Laura naar de Bazart-frontman.