'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen': Mathieu Terryn en Laura Tesoro voegen de daad bij het woord in 'The Voice'
Vanavond outen coaches Laura Tesoro en Mathieu Terryn zich in The Voice van Vlaanderen als Beliebers, ofwel grote fans van Justin Bieber. 'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen eigenlijk', lacht Laura naar de Bazart-frontman.
En dus voegt Mathieu, samen met Laura, de daad bij het woord.
'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 13 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuwe eerste keren, nieuwe chaos: KRO-NCRV-serie 'De Eerste Keer' is terug met seizoen 2
- Muzikale gameshow 'I’ve Got The Music In Me' op SBS6
- BBC verlengt het op 'De Verraders' gebaseerde format 'The Traitors' tot 2030
- 15 jaar na haar eerste auditie: herkent Dan Karaty deze 'So You Think You Can Dance'-kandidaat nog?
- Opnames gestart van psychologische thrillerserie 'De Prijs'
- 'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen': Mathieu Terryn en Laura Tesoro voegen de daad bij het woord in 'The Voice'
- Nieuwe aflevering van 'De Arbeidsvitaminen Quiz' op NPO 1
- Nieuwe 'MAX Muziekspecial': Emma Kok schittert in het Concertgebouw
- Maak kennis met 'Geitenmeid', een nieuwe frisse animatieserie
- Gloednieuwe coming-of-age komedie 'Geitenmeid' bij Cartoon Network
- JOE-dj’s Coen & Sander na ruim 72 uur gevonden aan de Panelenweg in Tiel
- 'Villa VdB' vier keer vanuit meest gemiddelde stembureau van Nederland
- Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix ruilen schermtijd in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'
- Els Wolterbeek wint Frater Willibrordus Prijs 2026
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live vanuit Hardenberg
Multimedia SPOTLIGHT
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
Kijktip van de dag
Mira is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen.
'J'aime La Vie', film uit 2023 met oa. Jurgen Delnaet, om 20.45 uur op VRT 1.