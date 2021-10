Ibe zorgt voor krop in de keel met zijn eerbetoon aan Gorki

Wie Vlaamse rock zegt, zegt Gorki. De band werd in 1990 derde in Humo's Rock Rally en Luc De Vos groeide uit tot een geliefd frontman en populair tv-gezicht. Tot Vlaanderen 7 jaar geleden plots afscheid moest nemen van de volksheld.

De dood van Luc betekende het einde van Gorki. Gelukkig blijft hun muziek voor eeuwig bestaan. In de slotaflevering van 'The Best Of' brengen Ibe, Sam Gooris, Joost Zweegers, Frank vander linden en Black Box Revelation een ultiem eerbetoon, voor het oog van de bandleden zelf en van vriend Herman Brusselmans. 'Luc vond het altijd leuk als het helemaal over hem ging, maar hij zelf geen kloten moest doen. Ik denk dus dat hij dit wel leuk zou gevonden hebben', aldus de band.

'Ik heb Luc heel goed gekend', vertelt Herman Brusselmans. 'Hij was een klootzak, maar voor de rest was hij ook een beetje een vriend. Luc was een figuur waar mensen levenslang fan van zijn en zullen blijven. Ik heb bewondering voor mensen die goede songteksten schrijven. En Vos kon het. Hij had het gewoon in de vingers. In de Vlaamse pop is Luc De Vos wat teksten betreft de nummer 1. Een figuur zoals Luc, die mis je gewoon.'

Misschien wel de allerbekendste Gorki-hit is Mia. De song veranderde van een snel punknummer tot een trage 'B-kant', maar is nog steeds de ultieme nummer 1 in tal van hitlijsten. Die hit wordt in 'The Best Of' eer aangedaan door Ibe. Hij maakt het muisstil in de grote Ancienne Belgique met zijn eerbetoon. Lieve Kleine Piranha, die andere Gorki-meezinger en het lievelingsnummer van Herman, wordt gebracht door de rockers van Black Box Revelation. 'Het gaat een totaal andere versie zijn', kondigt feestbeest Sam Gooris aan voor hij met zijn versie van Anja het podium opgaat. Sam heeft zijn danssloefkes aangetrokken en verrast iedereen met zijn optreden. Frank vander linden stond met De Mens zelf al eens centraal in 'The Best Of', maar mag nu zelf het podium op met zijn bewerking van Soms Vraagt Een Mens Zich Af. Rasmuzikant Joost Zweegers maakt indruk met zijn versie van Veronica Komt Naar Je Toe.

Onbekende en bekende Gorki-fans zoals Guga Baúl, Bert Verbeke en Riadh Bahri vertellen in de VoxBox van 'The Best Of' waarom ze weg zijn van de muziek. Rockvrienden Frank vander linden en Stijn Meuris halen herinneringen op aan Luc De Vos, net zoals broer en zus Erik en Nicole, die vertellen hoe ze hun kindertijd samen met Luc beleefden.

An Lemmens praat met Gers Pardoel in podcast 'The Best Of - Next Generation'

Elke week breit An Lemmens online nog een vervolg aan 'The Best Of'. Via vtm.be pakt ze uit met een unieke podcast waarin ze met een jonge artiest praat die al heel wat op zijn of haar palmares heeft staan. Na Mathieu Terryn van Bazart, Emma Bale, Slongs, Laura Tesoro, Olivia Trappeniers, Metejoor en Milo Meskens is het deze week de beurt aan Gers Pardoel. De podcast 'The Best Of - Next Generation' is te beluisteren op alle podcastplatformen én ook te bekijken op YouTube via deze link: https://vtm.be/the-best-of/beluister-en-bekijk-de-podcast-the-best-of-next-generation-hier.

'The Best Of Gorki', dinsdag 19 oktober om 20.35 uur bij VTM.