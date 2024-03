'Huizenjagers' schuimen kuststreek af op zoek naar droompanden

In de paasvakantie wordt het befaamde huizenjagersbusje opnieuw van stal gehaald. Het busje rijdt richting West-Vlaanderen om er drie rasechte West-Vlaamse makelaars op te halen.

Zij zullen een week lang strijden om de beste panden te zoeken voor de potentiële kopers in en rond de Kuststreek. Hoewel de zoektocht naar droompanden al geen makkelijke opdracht is, lijkt ook de zoektocht naar de zee geen sinecure te zijn…

Noëlla is een 62-jarige bron van energie met de aanstekelijkste lach van Oostende en omstreken. De altijd vrolijke makelaar weet een lach te toveren op ieders gezicht. Noëlla werkte eerst in de horeca, maar op haar 49e besliste ze om haar leven helemaal om te gooien. Ze ging opnieuw studeren om de kneepjes van het makelaarschap onder de knie te krijgen. Nu heeft ze haar eigen bureau Immo Noëlla in Westende en deelt ze de vitrine met de kapperszaak van haar dochter.

Benjamin is de benjamin van de groep. Hij heeft bouwkunde gestudeerd, dus hij weet als geen ander hoe een huis in elkaar zit. Op zijn 17e was Benjamin een fervent surfer, maar die surfboards heeft hij nu dus ingeruild voor immoborden. Als charmeur en babbelaar zal hij de potentiële kopers volledig inpakken en zo proberen om een felbegeerd bod binnen te halen.

Jochen is een rasechte West-Vlaamse flamboyante zakenman en is van opleiding piloot. Hij is een echte levensgenieter, altijd goed gekleed en zeer competitief. Deze gladde verkoper zal dan ook alles uit de kast halen om de Huizenjagers-trofee binnen te rijven.

Aflevering 1: Tessa & Kenzo

​Tessa en Kenzo zijn een jong en ondernemend koppel. Ze wonen nu recht tegenover hun eigen vogelspeciaalzaak Het Paradijshof, maar ze zijn op zoek naar een iets rustiger gelegen plekje om te wonen. Het is belangrijk dat hun nieuwe pand een karaktervolle woning is met veel privacy, binnen het budget van €500.000. Een pluspunt is een grote weide waar ze in de toekomst enkele highlander koeien kunnen zetten. ​ ​

Aflevering 2: Suzanne & Maurane

​Suzanne droomt al langer van een huisje aan zee, en wil daar nu ook verandering in brengen. Al van kinds af aan voelt ze zich aangetrokken tot de Belgische kust. Daarom is ze op zoek naar een gezellige woning voor haar en haar zes katten, liefst op fietsafstand van het strand. Het budget dat ze bij elkaar heeft gesprokkeld om haar droom waar te maken is €250.000.

Aflevering 3: Sandy, Enzo & Macy

​Sandy is samen met haar twee kinderen, Enzo en Macy, op zoek naar een nieuw huisje voor hun drie. Na haar echtscheiding moest Sandy noodgedwongen tijdelijk intrekken bij haar ouders, maar nu is het tijd om opnieuw een eigen stekje te zoeken. Het allerliefst blijven ze in de regio van Bredene en Oostende wonen. Sandy hoopt om met een budget van €250.000 voor een nieuwe start te kunnen zorgen.

Aflevering 4: Sander & Sofie

​Sander en Sofie zouden graag de overstap maken van Wallonië naar de zee. Hun liefde voor de zee is er altijd al geweest, en die willen ze nu ook bezegelen door er te gaan wonen. In hun vrije tijd trekken ze nu al vaak richting de Belgische kust, waardoor ze zich er al helemaal thuis voelen. Voor het ideale pand op hun droomlocatie heeft het koppel een budget van €475.000 voor ogen.

'Huizenjagers', vanaf 1 april op Play4 en op GoPlay.