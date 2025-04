'Huis Gemaakt'-koppels gaan tot het (afvoer)gaatje om badkamer af te krijgen

De paniek raast als een storm door Mechelen, Lummen, Haasdonk en Nieuwpoort. Van lekkende kranen tot geplette vingers en douchewanden die nét niet door het trapgat passen: het is alle hens aan dek tijdens 'deadlineweekend' in 'Huis Gemaakt'.

In Mechelen stellen Ashley & Emiel hun geluk op de proef. Ze moeten een gigantische glazen douchewand veilig de trap op krijgen. Maar terwijl Emiel voorzichtigheid predikt, wil Ashley de glazen plaat zonder enige bescherming naar boven dragen. 'Je hebt karton, piepschuim, folie over het glas. Al die extra materialen gaan het werk in de badkamer zelf bemoeilijken', klinkt het. Maar Emiel is het daar niet mee eens. 'Denk je echt dat het slimmer is om dit met énkel glas te doen? Je kan tegen de muur botsen: glas kapot. Je kan tegen de trap botsen: glas kapot. Je kan je glas laten vallen: glas kapot. Ik snap niet waarom je de bescherming eraf zou halen', reageert Emiel. Maar Ashley houdt voet bij stuk en Emiel geeft toe. 'Jij bent the boss.' Krijgen ze het glas heelhuids boven? Of spat hun badkamerdroom straks letterlijk uit elkaar in duizend stukken?

Ook de duo’s uit Mechelen, Haasdonk en Lummen mogen rekenen op versterking. Net als in Nieuwpoort krijgen ze hulp van oud-winnaars Enis en Cédric. En die expertise blijkt broodnodig. In Lummen merkt Cédric al snel op dat er iets grondig mis zit: de afvoer blijkt verkeerd geplaatst. 'We gaan de gipsplaat opnieuw moeten openmaken en een koppelstuk zetten zodat het water naar beide afvoeren kan', legt Cédric uit. Maar zelfs voor de intussen ervaren loodgieter blijkt dit geen eenvoudige klus… 'Het is echt heftig, we gaan misschien moeten breken in de slaapkamer', klinkt het.

Bij Soumaya & Eros wordt de spanning in Haasdonk hen bijna te veel. Tijdens het verlijmen van de douchewand slaat de stress genadeloos toe. 'Gewoon doen, want het douchepaneel is voorlopig het minste van onze zorgen. Voor de rest staat er nog niets!', klinkt het bezorgd bij Eros. 'Dit is echt niet de manier. Het is complete chaos en we hebben veel te dik gekit!', zegt Soumaya.

Seppe & Axelle, die na de woonkamer als laatsten eindigden in het klassement, voelen de hete adem van de klok. 'Als de badkamer niet af is, staan we weer laatste – en we zijn al laatste', zucht Axelle. Toch weigert het duo zich gewonnen te geven. Met creatieve vondsten zoals zand in de verf proberen ze zich te onderscheiden. Maar het parcours blijft verraderlijk. 'Ik heb het kraangat verkeerd geboord. Nu zit er dus gewoon een gat in het tablet. Ik weet het even niet meer', bekent Seppe. Lukt het de koppels om hun badkamers tijdig af te werken? Of moeten ze de handdoek in de ring gooien?

'Huis Gemaakt', dinsdag 22 april om 20.40 uur bij VTM.