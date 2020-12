'Home and Away': week 53 (2020) - PREVIEW

Maandag 28 december 2020 - aflevering 7288

Dean nodigt Ziggy uit. Bella ziet langzaamaan in dat therapie haar goed zal doen. Jasmine slaagt er nog altijd niet in om het verlies van Robbo een plaats te geven.

Dinsdag 29 december 2020 - aflevering 7289

Willow staat voor een belangrijke beslissing. Het cadeau van Robbo heeft Jasmine goed gedaan. Een mysterieuze foto doet de gemoederen in Summer Bay oplaaien. Leeft Leah nog?

Woensdag 30 december 2020 - aflevering 7290

Justin is van slag door de foto van Leah en zit nu met nog meer vragen. Alex en Willow bespreken hoe het nu verder moet tussen hen.

Donderdag 31 december 2020 - aflevering 7291

Waar is Leah? En wie heeft haar ontvoerd? Die vragen houden de inwoners van Summer Bay in de ban. Justin wordt gek van de onzekerheid. Willow en Alex moeten knopen doorhakken.

Vrijdag 1 januari 2021 - aflevering 7292

Jasmine heeft het nog steeds heel moeilijk, maar probeert beetje bij beetje uit het dal te kruipen. Justin en Colby zetten hun zoektocht naar Leah verder. Hun onderzoek neemt een verrassende wending.

