'Home and Away': week 52 (2021) - PREVIEW

Maandag 27 december 2021 - aflevering 7499

Marilyn belandt in licht dronken toestand bij John, die er alles doet om te vermijden dat ze ontdekt dat Susie bij hem is ingetrokken. Wanneer Marilyn vervolgens van de trap valt en haar hoofd en enkel bezeert, kan John niet anders dan haar naar het ziekenhuis te brengen. De volgende ochtend doet ze samen met Alf een schokkende ontdekking wanneer ze opnieuw bij John langsgaat om hem te bedanken voor zijn goede zorgen. Nikau gaat op zoek naar Chloe en is verrast wanneer hij haar in het gezelschap van Ryder aantreft. Irene uit haar vermoedens over Susie bij Leah.

Dinsdag 28 december 2021 - aflevering 7500

Chloe probeert zich te excuseren bij Marilyn, maar dat verloopt niet zoals gepland, tot groot jolijt van Ryder. Roo is verrast wanneer ze verneemt dat Susie bij John is ingetrokken en besluit hem aan de tand te voelen. Susie blijft ondertussen haar beste beentje voor zetten om John volledig in te palmen. Het komt opnieuw tot een aanvaring tussen Lewis en Christian. Tori en Jasmine vinden het tijd dat Lewis de reden van zijn frustraties opbiecht aan Christian. Justin en Leah hebben nieuws voor Tori.

Woensdag 29 december 2021 - aflevering 7501

Donderdag 30 december 2021 - aflevering 7502

Alf heeft genoeg van alle verkiezingsheisa. Roo wijst hem op zijn gedrag, waarna hij toegeeft dat hij zich verraden voelt door John. Wanneer John vervolgens als winnaar uit de bus komt, en Marilyn ziet welk effect dit heeft op Alf, besluit ze John op zijn plaats te zetten. Na hun onverwachte kus besluit Lewis zijn kans te wagen en vraagt Jasmine mee uit. Is ze klaar om haar toekomst weer in handen te nemen? Bella blijft Willow negeren.

Vrijdag 31 december 2021 - aflevering 7503

Amber geniet van het familiemoment wanneer Dean en Jai haar verrassen met een ontbijt. De zoektocht naar een vaste verblijfplaats voor haar en Jai baart Amber zorgen. Zonder vast inkomen wordt het bijzonder moeilijk om iets te vinden. Dean stelt daarop voor dat zij en Jai hun intrek nemen in de kamer van Colby. Ziggy is er niet mee opgezet dat Tane haar niet heeft ingelicht over de terugkeer van Amber. Marilyn probeert Alf op te vrolijken. Martha lucht haar hart bij Irene.

