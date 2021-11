'Home and Away': week 47 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 22 november 2021 - aflevering 7475

Dean is hoopvol wanneer Ziggy eindelijk met hem wil praten. Hij verklaart haar zijn liefde, maar zijn die gevoelens nog wederzijds? In de gevangenis stuit Jasmine op een oude bekende. Na haar bezoek aan Colby, wacht Lewis haar op en ze besluiten samen iets te gaan drinken. Martha maakt zich zorgen wanneer Roo op stap gaat met Kieran. Zal ze aan Alf opbiechten waarom?

Dinsdag 23 november 2021 - aflevering 7476

Het leven van Colby hangt aan een zijden draadje na de harde confrontatie met de andere gevangenen. Onderweg naar het ziekenhuis krijgt hij een hartaanval. Jasmine bedenkt een plan om Bella en Dean tot bij Colby te krijgen. Dean schakelt de hulp in van de River Boys. Kieran probeert een goede indruk te maken, maar Alf blijft op zijn hoede. Zal dit een wig drijven tussen hem en Martha? Woensdag 24 november 2021 - aflevering 7477

Mackenzie probeert Bella te kalmeren. Jasmine heeft goed nieuws, maar Bella maakt zich vervolgens nog meer zorgen om haar broer, die terug naar de gevangenis gestuurd zal worden waar hij hardhandig werd aangepakt. Dean gaat de confrontatie aan met de Parata's. Martha doet een goed woordje voor Kieran bij Jasmine en vraagt haar om hem een kans te geven als manager van de fitness. Donderdag 25 november 2021 - aflevering 7478

Mackenzie is woedend en eist antwoorden van Ari en Tane. En ook Dean moet het bekopen. Ze smeekt hem om de Parata's te helpen. Justin gaat terug aan het werk. Leah is bang dat hij teveel hooi op z'n vork neemt. Tussen Justin en Ziggy hangt er nog steeds een gespannen sfeer. Dean besluit Colby een bezoek te brengen in het ziekenhuis. Ziggy probeert afstand te nemen van Tane, maar zal ze de verleiding kunnen weerstaan? Vrijdag 26 november 2021 - aflevering 7479

John raakt gecharmeerd door een mysterieuze dame die in de Diner opduikt. Christian gaat op zoek naar een definitieve verblijfplaats in Summer Bay en vraagt Tori om hulp. Wat later biedt Justin hem aan om bij hen in te trekken; iets waar Tori duidelijk niet mee opgezet is. Ziggy kan haar emoties niet langer de baas.