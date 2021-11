'Home and Away': week 46 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 15 november 2021 - aflevering 7470

Bella krijgt bericht dat Colby bezoek mag ontvangen. Wanneer ze Dean niet te pakken krijgt, besluit ze dan maar alleen te gaan. Colby maakt zich zorgen wanneer hij ontdekt dat Dean spoorloos is. Martha keert terug naar Summer Bay. Alf is geschokt wanneer ze hem de waarheid vertelt over haar zoon Kieran.

Dinsdag 16 november 2021 - aflevering 7471

Ari gaat op zoek naar Dean, maar kan hem nergens vinden. Met Colby in de gevangenis, Nikau in Nieuw-Zeeland en een spoorloze Dean, voelt Bella zich eenzamer dan ooit. Mackenzie nodigt haar uit om de nacht bij haar door te brengen. Met Dean gaat het ondertussen van kwaad naar erger. Kieran arriveert in Summer Bay en zet Marilyn onder druk om hem te vertellen waar hij Martha kan vinden. Angelo probeert zijn huwelijk met Taylor te redden.

Woensdag 17 november 2021 - aflevering 7472

Dean weigert terug te keren naar Summer Bay en vraagt Ari om Bella op te vangen. Mackenzie nodigt Bella uit om definitief bij haar in te trekken, maar dan duikt Dean alsnog op. Jasmine twijfelt of ze Colby een bezoek moet brengen in de gevangenis. Roo licht Irene en Leah in over de komst van haar halfbroer. Angelo neemt afscheid van Roo en Alf. Ari ontvangt een bericht van Paul.

Donderdag 18 november 2021 - aflevering 7473

Justin polst bij Christian of hij opnieuw aan de slag kan in de garage. Hij raakt in paniek wanneer de politie hem inlicht over een huiszoeking die plaats zal vinden in zijn garage met betrekking tot een lopend onderzoek. Tane probeert Ziggy buiten schot te houden door alle schuld op zich te nemen. Tori probeert te genieten van haar dag met Christian en Grace, maar heeft stress voor haar gesprek met Jasmine.

Vrijdag 19 november 2021 - aflevering 7474

John biecht aan Irene op dat hij nog steeds van slag is door zijn misgelopen date. Ze besluit hem een hart onder de riem te steken door samen met hem iets te gaan eten. Justin is woedend en geeft Ziggy de volle laag voor wat er tijdens zijn afwezigheid in de garage gebeurd is. Tori en Christian hebben goed nieuws.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!