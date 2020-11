'Home and Away': week 46 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 9 november 2020 - aflevering 7258

Ryder maakt kennis met een andere kant van Jade. Het gaat niet goed met Tori. Dean heeft het moeilijk en iedereen probeert hem zo goed mogelijk bij te staan, maar zal hij hun hulp aannemen?

Dinsdag 10 november 2020 - aflevering 7259

Justin moet de knoop doorhakken in verband met de overplaatsing van Tori naar Northern Districts. Hij weet zich geen raad. Alf en Leah moeten vervolgens tussenbeide komen wanneer Robbo bij Justin polst naar de situatie van Tori. Martha overtuigt Ryder om Jade te laten uitleggen waarom ze steelt.

Woensdag 11 november 2020 - aflevering 7260

Iedereen hoopt op het beste wanneer de dokters proberen om Tori van de beademing te halen. Leah krijgt ondertussen een mysterieus telefoontje.

Donderdag 12 november 2020 - aflevering 7261

Tori maakt kennis met Grace. Justin wijst Jasmine en Robbo op het feit dat ze Grace binnenkort zullen moeten afstaan. Irene maakt zich ondertussen zorgen om Leah, die niets meer van zich heeft laten horen en die spoorloos verdwenen lijkt.

Vrijdag 13 november 2020 - aflevering 7262

Jasmine en Robbo hebben het moeilijk nu Tori een band begint te krijgen met Grace. Irene en Justin lichten Colby in over de verdwijning van Leah. Ben en Maggie verrassen Ziggy met een bezoekje, maar zij wijst hen de deur wanneer ze Dean ter sprake brengen.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!