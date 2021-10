'Home and Away': week 44 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 1 november 2021 - aflevering 7460

De spanning stijgt nu het proces van Colby voor de deur staat. Wie is de kroongetuige van Angelo? Marilyn en Ryder proberen Roo te steunen, maar zij houdt de boot af. Heeft haar relatie met Owen nog kans op slagen? Taylor smeekt Angelo om haar te laten schrappen als getuige, maar hij houdt het been stijf.

Dinsdag 2 november 2021 - aflevering 7461

Met het proces voor de deur gaan Colby en Dean nog een laatste keer samen surfen. Ze halen herinneringen op en denken terug aan de allereerste keer dat ze samen in Summer Bay de golven bedwongen. Dean voelt zich schuldig en lucht zijn hart bij Willow. Tijdens het proces zijn Colby, Dean en Bella geschokt wanneer ze ontdekken dat de openbare aanklager beschikt over een geluidsopname waarin Colby de moord op Ross bekent. Er staat hen echter nog een grotere shock te wachten... Hoe zullen ze reageren wanneer blijkt dat Willow de kroongetuige van Angelo is?

Woensdag 3 november 2021 - aflevering 7462

Colby pleit schuldig voor de moord op Ross Nixon. Het vonnis van de rechter: 25 jaar opsluiting. Jasmine, Alf, Irene en Marilyn zijn geschokt wanneer ze vernemen dat Colby schuldig is, maar zijn ook verrast door de beslissing van Willow om tegen hem te getuigen. Willow probeert ondertussen haar beweegredenen uit te leggen aan Dean en Bella, maar zij zijn woest door haar verraad. John is hoopvol wanneer hij op de datingapp een match heeft met Marilyn. Angelo viert zijn overwinning in Salt.

Donderdag 4 november 2021 - aflevering 7463

Mackenzie wil haar wagen opofferen om de schuld van de Parata's te vereffenen, maar Ari wil hier niet van weten. Desondanks neemt Mackenzie contact op met Paul. Justin ziet de toekomst somber tegemoet nu hij nog steeds geen gevoel in zijn benen heeft. Leah moet het ontgelden. John brengt Justin een bezoek en heeft wat goede raad voor hem.

Vrijdag 5 november 2021 - aflevering 7464

Mackenzie heeft een ontmoeting met Paul en zijn kompaan Leon. Zullen ze haar Porsche aanvaarden als vereffening van de schuld van de Parata's? Ziggy is duidelijk overwerkt. Tane raadt haar aan om Justin de waarheid te vertellen. Nu de zwelling is afgenomen wil Justin zo snel mogelijk opnieuw geopereerd worden zodat de rest van de tumor verwijderd kan worden. Tori smeekt hem om nog even te wachten.

