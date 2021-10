'Home and Away': week 43 (2021) - PREVIEW

Maandag 25 oktober 2021 - aflevering 7455

Onderweg naar Salt wordt Nikau bijna omvergereden. Was dit een dreiging van Leon? Owen en Roo proberen hun problemen uit te praten. Hebben ze nog een toekomst samen? Owen besluit Roo wat tijd en ruimte te geven. Leah grijpt in wanneer Justin crepeert van de pijn, maar weigert om naar het ziekenhuis te gaan.

Dinsdag 26 oktober 2021 - aflevering 7456

De Parata's zijn op hun hoede en bewaken om beurten het huis. Ziggy voelt zich schuldig. Tane verzwijgt iets voor Ari, maar die blijkt meer te weten dan Tane vermoedt. Ari vraagt Mackenzie om op Nikau te passen. John denkt erover na om een profiel aan te maken op een datingapp en vraagt hulp aan Ryder. Justin lijdt enorm veel pijn, maar wil de levensnoodzakelijke operatie pas na de verjaardag van Grace ondergaan. Woensdag 27 oktober 2021 - aflevering 7457

Angelo lacht in zijn vuistje nu Colby zijn borg niet kan betalen, maar Jasmine wil het daar niet bij laten en besluit hem te helpen. Eenmaal op vrije voeten gaat Colby op zoek naar de kroongetuige van Angelo. Is het Ziggy? Mackenzie gaat de confrontatie aan met Dean. Nikau maakt zich zorgen om Ari en Tane. Donderdag 28 oktober 2021 - aflevering 7458

Tori en Jasmine missen Robbo en krijgen het moeilijk tijdens de voorbereidingen voor het eerste verjaardagsfeestje van Grace. Mackenzie vertelt Nikau wat er aan de hand is met Tane en Ari. John oogst heel wat succes op de datingapp en dat ontgaat ook Marilyn niet. Jasmine heeft een speciaal cadeau voor Grace. Vrijdag 29 oktober 2021 - aflevering 7459

Christian helpt Tori met de laatste voorbereidingen voor het feestje van Grace. Jasmine voelt zich buitengesloten en twijfelt of er voor haar nog wel plaats is in het leven van Grace. Het feest kent een abrupt einde wanneer Justin neervalt en geen gevoel meer blijkt te hebben in zijn benen. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De situatie zorgt voor spanning tussen Tori en Christian. Roo probeert het goed te maken met Owen.