'Home and Away': week 42 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 18 oktober 2021 - aflevering 7451

Op het politiebureau proberen de Parata's het gevecht voor te doen als één groot misverstand. Colby probeert de waarheid te achterhalen, maar beseft dat niemand die zomaar zal opbiechten. Het komt tot een confrontatie tussen hem en Ari. Taylor probeert met Angelo te praten, maar hij maakt haar duidelijk dat hij enkel wil praten als ze bereid is om tegen Colby te getuigen. Bella neemt afscheid van iedereen. Angelo arresteert Colby voor de moord op Ross.

Dinsdag 19 oktober 2021 - Geen uitzending

Uefa Champions League: Groepsfase 3: Club Brugge - Manchester City Woensdag 20 oktober 2021 - aflevering 7452

Iedereen is in shock na de arrestatie van Colby. Mackenzie haast zich naar het politiebureau om hem te steunen. Kunnen Dean, Willow en Bella nog langer zwijgen? Ziggy en Mackenzie bieden Nikau en Bella onderdak aan. Willow schakelt de hulp van Ziggy in om ervoor te zorgen dat Dean geen domme dingen doet. Donderdag 21 oktober 2021 - aflevering 7453

Ziggy probeert op Dean in te praten zodat hij geen ondoordachte beslissing neemt. Haar steun doet Dean hopen op meer, maar Ziggy maakt hem al snel duidelijk dat ze geen toekomst samen meer hebben. Tori verheugt zich op haar afspraakje met Christian, maar een noodgeval in het ziekenhuis strooit roet in het eten. Roo maant Martha aan om eerlijk te zijn tegen Alf. Zal hij begrip kunnen opbrengen? Vrijdag 22 oktober 2021 - aflevering 7454

Alf beseft dat hij te snel conclusies getrokken heeft en excuseert zich bij Martha. Justin geeft Tori advies, maar dat draait anders uit dan verwacht. Owen keert terug naar Summer Bay. Marilyn en Martha ontvangen hem met open armen, maar Alf laat hem duidelijk merken dat hij niet welkom is. Roo panikeert wanneer Marilyn haar inlicht over de terugkeer van Owen. Zal ze de confrontatie aangaan?