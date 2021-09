'Home and Away': week 39 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 27 september 2021 - aflevering 7436

Tori en Justin krijgen onverwacht bezoek van dr. Green. Hij heeft geen goed nieuws: Justin heeft een nieuwe operatie of bestraling nodig. Tori en Leah proberen hem zo goed mogelijk op te vangen. Ziggy komt het duistere zaakje van Tane op het spoor.

Dinsdag 28 september 2021 - aflevering 7437

Tori gaat op date met Christian en vraagt hem uit over zijn verleden. Hij vertelt openlijk over zijn carrière, huwelijk en scheiding. Jasmine is bezorgd wanneer ze Christian met Grace ziet. Leah en Justin praten over zijn opties: een operatie of bestraling. Ziggy probeert de problemen in de garage verborgen te houden voor Justin en eist dat Tane de bestelwagen zo snel mogelijk verwijderd.

Woensdag 29 september 2021 - aflevering 7438

Colby is van slag sinds hij en Taylor een punt zetten achter hun affaire. Angelo twijfelt ondertussen steeds meer aan de oprechtheid van zijn echtgenote en vraagt de telefoongegevens van Taylor op. Tori praat met Jasmine over een mogelijke toekomst met Christian. Zij bekent dat ze het er moeilijk mee heeft om Christian samen met Grace te zien. Dreigt Jasmine in oude gewoontes te hervallen?

Donderdag 30 september 2021 - aflevering 7439

Dean blijft proberen om Amber ervan te overtuigen dat zijn moeder veranderd is, maar zij blijft weigeren om Karen te laten kennismaken met haar kleinzoon. Uiteindelijk dreigt Dean ermee om haar voor de rechter te slepen, maar dat doet de stoppen doorslaan bij Francesca. Angelo probeert Taylor en Colby op heterdaad te betrappen door haar een leugen te vertellen over het lopende onderzoek naar de dood van Ross. Nikau moet beslissen of hij in Summer Bay blijft of zijn moeder in Nieuw-Zeeland zal vervoegen.

Vrijdag 1 oktober 2021 - aflevering 7440

Mackenzie probeert Amber op andere gedachten te brengen, maar zonder succes. Het komt tot een confrontatie in de Surf Club, waarvan Francesca getuige is. Dean vreest dat hij zijn zoon nooit meer zal mogen zien. Ari is teleurgesteld wanneer hij via via ontdekt dat Nikau erover nadenkt om naar Nieuw-Zeeland terug te keren.

'Home and Away', elke werkdag rond 18.00 uur op VTM 2.

