'Home and Away': week 37 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 13 september 2021 - aflevering 7426

Colby en Willow vrezen het ergste wanneer ze Dean zien praten met Angelo. Zal Dean bezwijken onder de druk? Tussen Dean en Colby gaat het achteraf van kwaad naar erger. Willow ziet haar familie uit elkaar vallen. Komt het ooit nog goed tussen Dean en Colby? Tori probeert Christian te vermijden, maar schrikt wanneer ze hem in Salt ziet dineren met Jasmine.

Dinsdag 14 september 2021 - aflevering 7427

Het komt tot een aanvaring tussen Colby en Angelo wanneer Colby een klacht tegen hem indient. Tori raakt nog meer geënerveerd wanneer ze Jasmine en Christian samen plezier ziet maken in het ziekenhuis. Een gesprek met Leah en Justin maakt vervolgens een en ander duidelijk voor Jasmine en ze besluit de liefde een handje te helpen. Bella maakt kennis met Jai. Dean biedt Amber financiële steun aan, maar zij weigert. Woensdag 15 september 2021 - aflevering 7428

Willow probeert Amber te laten inzien dat Dean haar gewoon wil helpen met de opvoeding van Jai, zonder verdere bedoelingen. Bella praat met Taylor over haar affaire met Colby en dat blijft niet zonder gevolgen. Colby is razend over de bemoeienissen van zijn zus. Roo probeert een gesprek aan te gaan met Owen, maar dat verloopt niet zoals gehoopt. Donderdag 16 september 2021 - aflevering 7429

Ari keert terug van de stad en eist een antwoord van Mackenzie wat betreft hun relatie. Hebben ze nog een toekomst samen? Nikau zoekt steun bij Ryder nadat Bella hem onverwachts gedumpt heeft. Roo is van slag na de beslissing van Owen om Summer Bay te verlaten. Vrijdag 17 september 2021 - aflevering 7430

Ryder stuurt Mackenzie huiswaarts nadat hij haar volledig van slag aantreft in Salt. Het blijft de goede kant opgaan met Justin. Hij en Leah nodigen Ziggy uit voor een etentje om haar te bedanken voor haar inzet in de garage. Op aanraden van Marilyn en Ryder besluit Alf in te gaan op een uitnodiging van Martha.