'Home and Away': week 36 (2020) - NIEUW SEIZOEN!

Opgelet! De inwoners van Summer Bay verhuizen. Vanaf maandag zijn hun avonturen te beleven op VTM 2. En dat elke werkdag om 18.30 uur. Het weze duidelijk: 'Home and Away' is terug! Lees de preview.

Maandag 31 augustus 2020 - aflevering 7208

Colby en Robbo vernemen van Murray dat Fitz een apotheker heeft overvallen. Het duo zet alles op alles om Jasmine te lokaliseren. Jasmine probeert ondertussen tijd te winnen. Na een gesprek met Irene ziet Willow de toekomst somber in.

Dinsdag 1 september 2020 - aflevering 7209

Irene verneemt het verdict van de jury. Karen gaat aan de slag in Salt, maar panikeert wanneer ze het bestelsysteem niet onder de knie krijgt. Raffy wordt toegelaten tot de klinische studie en licht Justin, John en Marilyn in.

Woensdag 2 september - aflevering 7210

Dean komt tot het besef dat hij Karen onterecht beschuldigd heeft en biedt haar zijn verontschuldigingen aan. Maggie heeft het moeilijk met de afstand die er tussen haar en Ben is. Karen praat in op Ben. Raffy maakt zich klaar om te vertrekken.

Donderdag 3 september 2020 - aflevering 7211

Dean ontloopt Ziggy. Roo wil dat Ryder zich focust op zijn studies, maar hij is alleen nog bezig met de auto van zijn dromen. Hij praat erover met Alf, die op zijn beurt raad vraagt aan Justin. Irene verneemt dat Tommy haar aanklaagt. Ze stelt een compromis voor om te voorkomen dat ze de Diner moet verkopen. Ben vertelt Maggie en Ziggy over de arrestatie in Indonesië.

Vrijdag 4 september 2020 - aflevering 7212

Dean praat met Ziggy over het krijgen van kinderen en vertelt haar over zijn bezorgdheden. Ryder vraagt Alf om het geld voor zijn droomwagen, maar die weigert. Alf besluit daarop om de wagen zelf te kopen en hem te laten opknappen door Justin. Ben praat met Dean.

