'Home and Away': week 34 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 23 augustus 2021 - aflevering 7411

Tane maakt zich uit de voeten wanneer Mackenzie hem en Ari vervoegt. Ari begint zich vragen te stellen bij het gedrag van zijn broer. Marilyn geeft Roo advies voor haar date met Owen, maar Roo besluit op het laatste moment om hun afspraakje te annuleren. Tane krijgt onverwacht bezoek van Leon, een vroegere zakenpartner. Wanneer Tane hem duidelijk maakt dat hij geen zaken meer wil doen met hem, maken hij en zijn vrienden amok in Salt. Tori regelt een afspraak voor Justin met neurochirurg Christian Green, waarna Justin akkoord gaat met de operatie.

Dinsdag 24 augustus 2021 - aflevering 7412

Angelo houdt Bella en Nikau in het oog en komt via Irene meer te weten over hun trip naar Mount Currawong. Mackenzie brengt Tane naar het ziekenhuis, waar ze vast komen te zitten in de lift. Justin bereidt zich voor op zijn operatie. Hij verbergt zijn pijn voor Ava, zodat ze een leuke laatste dag met hem kan doorbrengen voordat ze terugkeert naar de stad. Woensdag 25 augustus 2021 - aflevering 7413

Angelo ondervraagt Bella opnieuw. Colby is in alle staten en Irene voelt zich schuldig. Samen met Willow bedenkt Colby een plan om Angelo op een dwaalspoor te zetten. John heeft te weinig om handen en gaat op zoek naar een bezigheid, tot ergernis van Alf en Irene. Taylor voelt zich alweer in de steek gelaten door Angelo en spreekt af met Colby. Donderdag 26 augustus 2021 - aflevering 7414

Willow wil Dean inlichten over Colby, maar besluit te zwijgen vanwege de situatie met Ziggy. Colby blijft zich intussen op glad ijs begeven door met Taylor af te spreken in een motel. John is eenzaam. Irene en Alf sporen hem aan om Jett een bezoek te brengen. Willow confronteert Colby met zijn daden. Ook Dean is niet opgezet met de situatie en besluit zijn afspraakje met Jai te annuleren. Amber is woedend. Vrijdag 27 augustus 2021 - aflevering 7415

Justin treft de nodige voorbereidingen wanneer dr. Green hem vertelt dat zijn operatie gepland staat voor morgen. Owen wil een nieuwe date met Roo en nodigt haar uit voor een etentje in Salt. Willow neemt het op voor Dean wanneer Amber hem verbiedt om Jai nog te zien. Om zijn relatie te redden besluit Dean om Ziggy de waarheid te vertellen.