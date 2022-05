'Home and Away': week 21 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 23 mei 2022 - aflevering 7604

Ziggy is woedend wanneer ze ontdekt dat Tane op de hoogte was van het bedrog van Nikau en dat voor haar verzwegen heeft. Ryder excuseert zich bij Mac voor het gedrag van Chloe, maar zij is verrassend begripvol. En na een goed gesprek met Ryder excuseert ook Chloe zich bij Mac. Kieran staat enorm onder druk voor het gesprek met Alf en dreigt in oude gewoontes te hervallen. Jasmine mag het ziekenhuis verlaten.

Dinsdag 24 mei 2022 - aflevering 7605

Justin probeert het goed te maken met Ziggy en Leah en bedankt hen voor hun onvoorwaardelijke steun. Leah voelt zich echter enorm schuldig omdat ze ervan overtuigd was dat Justin schuldig was aan de dood van Susie. Roo slaagt erin om Kieran te overtuigen de confrontatie met Alf aan te gaan. Het gesprek heeft echter niet het verhoopte resultaat. Irene heeft een voorstel voor Kieran. Christian trekt zijn stoute schoenen aan en gaat langs bij Tori.

Woensdag 25 mei 2022 - aflevering 7606

Jasmine vindt de aanwezigheid van Kieran moeilijker dan gedacht en maakt zich zoveel mogelijk uit de voeten. En dat ontgaat ook Kieran en Roo niet. Na een gesprek met Irene besluit Jasmine hem alsnog een kans te geven en de twee hebben een openhartig gesprek. Roo benadert Alf, maar hij blijft bij zijn mening wat betreft Kieran. Ryder heeft een hartig woordje met Nikau, en dat blijft niet zonder gevolgen. Christian haalt alles uit de kast om Tori opnieuw voor zich te winnen.

Donderdag 26 mei 2022 - aflevering 7607

De situatie met Alf wordt Kieran te veel en hij besluit Summer Bay te verlaten. Roo slaagt erin om hem te kalmeren, waarna Kieran besluit om nog één keer de confrontatie met Alf aan te gaan. Zal Alf hem een kans geven? Justin nodigt Leah uit voor een ontbijt en heeft een voorstel voor haar.

Vrijdag 27 mei 2022 - aflevering 7608

Nikau probeert zich te excuseren bij Ryder. Tane is woedend wanneer hij verneemt dat Nikau zijn beste vriend een pak slaag heeft verkocht en confronteert hem hiermee. Mia en Ari moeten tussenbeide komen. Na een gesprek met Mia krijgt Ziggy meer begrip voor het gedrag van Tane. Het schuldgevoel wordt Leah teveel en ze vertelt Justin over het geld van Stephen dat ze gevonden heeft. Hij heeft echter geen begrip voor haar beslissing en zet haar voor een dilemma. John probeert de situatie met Susie uit te leggen bij de bank, maar krijgt geen gehoor. Cash besluit hem te helpen.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

