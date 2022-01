'Home and Away': week 2 (2022) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 10 januari 2022 - aflevering 7509

Het gaat goed tussen haar en Lewis en dus besluit Jasmine dat het tijd is om haar trouwring uit te doen en het verleden achter zich te laten. Leah en Justin doen een bod op het huis. Alf krijgt het moeilijk wanneer de artsen bijkomende onderzoeken willen uitvoeren bij Martha. Susie heeft geen begrip voor de situatie van Alf en eist dat hij eindelijk de papieren voor de overdracht van het voorzitterschap ondertekent. Susie heeft een onaangename verrassing voor Marilyn.

Dinsdag 11 januari 2022 - aflevering 7510

Justin en Leah krijgen slecht nieuws van de bank. Marilyn is helemaal van slag nadat Susie haar de scheidingspapieren overhandigde. Alf vindt dit ongepast en besluit John op zijn plaats te zetten. Christian doet zijn best om de plooien tussen hem en Lewis glad te strijken, maar een misverstand dreigt roet in het eten te gooien.

Woensdag 12 januari 2022 - aflevering 7511

Dean is teleurgesteld dat Mackenzie nog steeds niet van plan is om Ari in te lichten over haar zwangerschap. Wanneer hij vervolgens van Ari verneemt dat het tussen hem en Mia alsnog op niets is uitgedraaid, probeert hij Mackenzie te overtuigen om Ari nog een kans te geven en hem de waarheid te vertellen. Na de commentaar van Lewis, twijfelt Christian steeds meer aan zijn kunnen. Jasmine en Lewis bevinden zich in de zevende hemel.

Donderdag 13 januari 2022 - aflevering 7512

Nikau en Bella treffen Ari buiten bewustzijn aan langs de kant van de weg. Ze brengen hem naar het ziekenhuis, waar ook Tane en Dean zich naartoe haasten. Uit onderzoek blijkt dat Ari een hersenbloeding heeft opgelopen en met spoed geopereerd moet worden. Wanneer Tane een bericht van Paul ontvangt, besluit hij het heft in eigen handen te nemen en voor eens en voor altijd met hem af te rekenen.

Vrijdag 14 januari 2022 - aflevering 7513

Chloe bedankt Ryder voor zijn hulp tijdens de kidnapping. Het komt tot een kus. Maar wanneer Ryder de volgende dag doet alsof er niets gebeurd is, leidt Chloe daaruit af dat hij niet geïnteresseerd is. Alf is teleurgesteld wanneer Roo hem vertelt dat Martha hem nog steeds niet wil zien. Dean denkt na over de toekomst. Wil hij een relatie met Amber of niet? Leah en Justin krijgen opnieuw slecht nieuws van de bank.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.10 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

