'Home and Away': week 19 (2021) - PREVIEW

In tijden waarin je vooral kan dromen van zon, zee en strand is de dagelijkse afspraak met 'Home and Away' op VTM een welkome afleiding. Als is het ook in Summer Bay lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Benieuwd wat er gebeurt? Lees de preview!

Maandag 10 mei 2021 - aflevering 7381

Jasmine voelt zich in een hoek gedreven door Colby, Tori en Justin. Ze is ervan overtuigd dat ze Summer Bay beter voorgoed kan verlaten. Colby probeert Tori te overhalen om met Jasmine te praten zonder Justin in de buurt en dat valt niet in goede aarde bij hem. Zal Jasmine eindelijk inzien dat ze professionele hulp nodig heeft? Marilyn vertelt aan Roo dat John wil dat ze verhuist.

Dinsdag 11 mei 2021 - aflevering 7382

Het botst opnieuw tussen Willow en Jasmine, en er vallen harde woorden. Alf en Roo schrikken wanneer Ryder besluit om de begrafenis van Evan niet bij te wonen. Alf probeert er met hem over te praten, maar Ryder vermijdt het onderwerp. Marilyn gebruikt de gezondheidstoestand van John als een excuus om een verhuis uit te stellen, maar wanneer Amber hem voorziet van een alarmhorloge, heeft ze geen reden meer om te blijven. Woensdag 12 mei 2021 - aflevering 7383

Willow en Amber maken zich op voor een avondje feesten. Ziggy en Mackenzie vergezellen hen. In de club lopen ze Tane tegen het lijf en dat leidt tot een confronatie tussen Amber en Mackenzie. Alf praat met Ryder over de begrafenis van Evan, waarna Ryder besluit om de dienst alsnog bij te wonen. Donderdag 13 mei 2021 - aflevering 7384

Ziggy licht Dean in over de confrontatie tussen Mackenzie en Amber, maar Mac weigert er met hem over te praten. Ari wil weten wat er aan de hand is wanneer hij Mac en Tane samen aantreft. Nikau vertelt Bella over de speciale band die hij had met zijn vader. Vrijdag 14 mei 2021 - aflevering 7385

Ari en Mackenzie praten over haar gevoelens voor Tane. Zal dit het einde van hun relatie betekenen? Alf keert terug van de begrafenis en maakt zich onmiddellijk zorgen om Marilyn. Hij en Justin gaan langs bij John om te achterhalen wat er aan de hand is. Nikau voelt zich niet echt welkom wanneer Colby onverwacht thuiskomt. De politie doet een schokkende ontdekking.