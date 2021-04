'Home and Away': week 15 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 12 april 2021 - aflevering 7361

Colby licht Leah en Justin in over de line-up wanneer hij het nieuws verneemt over de ontvoering van Grace. Tori is in paniek, maar Colby is er vrij zeker van dat de carjacker niet de intensie had om Grace te ontvoeren. Hij richt zijn pijlen wederom op de familie Parata. Nikau raakt in paniek wanneer hij ontdekt dat Grace in de wagen zit en belt Tane. Gemma praat met Marilyn over het verlies van Mikaere.

Dinsdag 13 april 2021 - aflevering 7362

Colby ondervraagt Nikau, maar die weigert om ook maar iets te vertellen. Tane gaat ondertussen ten rade bij een advocaat, waarna hij Nikau weghaalt uit het politiebureau omdat Colby volgens de advocaat geen enkele reden heeft om hem nog langer aan te houden of te ondervragen. Gemma licht haar familie in over haar plannen om de assen van Mikaere naar huis te brengen. Jasmine verneemt het nieuws over Grace en beschuldigt Tori van nalatigheid.

Woensdag 14 april 2021 - aflevering 7363

Willow en Mackenzie maken zich zorgen om Jasmine, die razend is over wat er met Grace is gebeurd. Willow ontdekt haar reacties op het forum en confronteert Jasmine hiermee. Leah gooit olie op het vuur wanneer ze Jasmine verbiedt om langs te gaan bij Tori en Grace. Ryder wil terug aan het werk om zijn gedachten te verzetten. Hij raakt van slag door een opmerking van Mackenzie.

Donderdag 15 april 2021 - aflevering 7364

Ben en Maggie maken plannen om naar Italië te verhuizen en hopen dat hun dochters en Dean hen zullen vergezellen. Ryder heeft het moeilijk en zoekt steun bij Alf, die op zijn beurt Roo vraagt om contact op te nemen met Ryder. Tussen Marilyn en John gaat het van kwaad naar erger.

Vrijdag 16 april 2021 - aflevering 7365

Marilyn kan de zorg voor John niet langer alleen aan en Alf stelt voor dat ze thuishulp inschakelt. Maggie twijfelt over de verhuis naar Italië nu noch Coco noch Ziggy mee wil verhuizen. Ben heeft een goed gesprek met John. Colby komt te weten dat de Parata's op het punt staan om naar Nieuw-Zeeland te reizen en besluit de paspoorten van Tane, Ari en Nikau te blokkeren, zodat ze het land niet uit kunnen. Gemma moet de reis noodgedwongen alleen verderzetten.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

